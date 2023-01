(San Francisco) Le pilote de rallye américain Ken Block, vedette de YouTube et surtout connu pour ses démonstrations spectaculaires au volant de bolides dans des environnements urbains, s’est tué au guidon d’une motoneige, dans l’Utah, a annoncé lundi son équipe sportive.

Agence France-Presse

« C’est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est mort dans un accident de motoneige », a déclaré la division de course Hoonigan sur son site internet.

« Ken Block pilotait une motoneige sur une pente raide lorsque le véhicule s’est renversé et a atterri sur lui. Sa mort a été déclarée sur place », a précisé sur Facebook le bureau du shérif local.

Co-fondateur de la marque de chaussures DC Shoes en 1994, Block, 55 ans, avait débuté sa carrière de pilote de rallye après la vente de sa société 10 ans plus tard, sans jamais vraiment faire partie de l’élite de ce sport.

Il était surtout connu pour avoir posté une série de vidéos sur YouTube le mettant en scène au volant de voitures de rallye, en train de faire des cascades sur des pistes et des parcours d’obstacles dangereux.

Selon la chaîne sportive américaine ESPN, ses vidéos ont été visionnées plus d’un milliard de fois et sa chaîne YouTube Hoonigan est devenue la plus populaire de l’histoire du sport automobile.