(Sao Paulo) Sergio Perez a dominé la séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 du Brésil, vendredi matin.

La Presse Canadienne

Perez a enregistré un chrono d’une minute et 11,853 secondes au volant de sa Red Bull sur le circuit d’Interlagos. Il a retranché seulement 4 millièmes de seconde au temps du pilote Ferrari Charles Leclerc, tandis que le double champion du monde en titre, Max Verstappen, suivait au troisième rang à 8 millièmes.

L’autre pilote de la Scuderia, Carlos Sainz fils, s’est adjugé le quatrième temps, tout juste devant le pilote Mercedes Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel, qui prendra officiellement sa retraite à l’issue de la campagne, s’est signalé avec le septième chrono au volant de sa voiture Aston Martin. Son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, n’a pu faire mieux que le 14e temps à 0,906 seconde du Mexicain.

L’autre pilote canadien du plateau, Nicholas Latifi, s’est contenté de la 17e place chez Williams.

La séance de qualifications du Grand Prix du Brésil sera présentée un peu plus tard aujourd’hui. Une course sprint aura ensuite lieu samedi, et sera suivie de la course traditionnelle dimanche.

Le Grand Prix du Brésil est l’avant-dernière étape de la saison, qui en compte 22. La saison se terminera le week-end prochain au Grand Prix d’Abou Dabi.