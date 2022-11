Kevin Magnussen célèbre sa première position de tête en carrière aux côtés de Max Verstappen (à gauche) en deuxième position et George Russell qui partira au troisième rang de la course sprint de samedi.

(Sao Paulo) Surprise ! Le pilote Haas Kevin Magnussen, un habitué du fond de la grille, a décroché la première pole position de sa carrière, vendredi, lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Brésil.

La Presse Canadienne

Magnussen, qui partira en tête lors de la course sprint samedi, est sorti très rapidement en piste lors de la dernière portion de la séance de qualifications (Q3), ce qui lui a permis d’enregistrer un chrono.

Visiblement ému par la tournure des évènements, Magnussen peinait à trouver des mots pour exprimer ses émotions. Après tout, il avait été exclu du plateau en 2020, lorsque Haas avait choisi d’autres pilotes en vue de la campagne, avant d’être rappelé par l’équipe américaine peu avant le début de la saison 2022.

Je ne sais pas quoi dire. L’équipe m’a placé dans la meilleure position, j’ai réalisé un chrono honnête et me voici en pole ! C’est incroyable, merci ! Je vais être très agressif (demain), il faut qu’on s’amuse. Kevin Magnussen

Une combinaison de facteurs — de nombreux épisodes de pluie localisés sur le circuit d’Interlagos ont piégé les pilotes, dont George Russell, qui a été victime d’une sortie de piste provoquant un drapeau rouge privant la plupart des autres d’une chance de réaliser un chrono compétitif — a pavé la voie à la position de tête historique du Danois.

« Nous savions que tout allait se jouer sur un seul tour à cause de la pluie. J’ai bloqué les roues à l’entrée du virage no 8 et ça m’a coûté la pole aujourd’hui », a confié Max Verstappen, deuxième à 0,203 de Magnussen.

« Dans ces conditions de piste, tout peut se produire, mais nous sommes tout de même à l’avant du peloton donc c’est ça qui est important », a ajouté le pilote Red Bull.

Russell a suivi en troisième place, malgré son aventure hors-piste au volant de sa Mercedes. Un résultat satisfaisant de l’avis du principal intéressé.

« Je suis très heureux d’être en troisième position, et je félicite Kevin, car il a fait un boulot extraordinaire. C’est un bon endroit pour le départ, et c’est probablement notre meilleure chance de terminer devant Max (Verstappen) et Red Bull sous des conditions de piste variables », a expliqué Russell.

Lando Norris, chez McLaren, et Carlos Sainz fils, chez Ferrari, ont complété le top-5 dans l’ordre.

Si Sainz partira cinquième samedi lors de la course sprint, la FIA a indiqué que l’Espagnol avait écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille de départ en vue de la course traditionnelle de dimanche puisque Ferrari a dû remplacer le moteur de sa monoplace avant le début du week-end.

Sebastian Vettel, qui prendra officiellement sa retraite à l’issue de la campagne, s’élancera de la 13e position au volant de sa voiture Aston Martin. Son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, s’est retrouvé au 15e échelon.

L’autre pilote canadien du plateau, Nicholas Latifi, s’est contenté de la 16e place sur la grille de départ chez Williams.

Une course sprint aura lieu samedi, et sera suivie de la course traditionnelle dimanche.

Le Grand Prix du Brésil est l’avant-dernière étape de la saison, qui en compte 22. La saison se terminera le week-end prochain au Grand Prix d’Abou Dabi.