(Paris) Les titres pilote et constructeur attribués à Max Verstappen et Red Bull, derrière, tout reste à faire pour arracher les places de dauphins – ou un record pour Hamilton –, ce week-end lors du Grand Prix du Brésil, avant-dernière manche de la saison de Formule 1.

Agence France-Presse

Pérez ou Leclerc pour la 2e place

La couronne mondiale acquise par le désormais double champion du monde Verstappen, la deuxième place au championnat reste, elle, à la portée du Mexicain Sergio Pérez et du Monégasque de chez Ferrari Charles Leclerc, à cinq longueurs seulement du coéquipier de Verstappen chez Red Bull.

« Nous sommes peut-être champions chez les constructeurs, mais en tant qu’équipe, et pour moi personnellement, il est très important de réaliser un doublé au championnat des pilotes », a assuré Pérez, pour qui la troisième et dernière course sprint de la saison disputée samedi sera « une chance de marquer de précieux points ».

PHOTO RAY ACEVEDO, USA TODAY SPORTS Sergio Pérez

En effet, grâce à cette course de 100 km et 30 minutes environ, les pilotes pourront décrocher davantage de points au championnat : de huit pour le premier jusqu’à un pour le 8e – et ainsi empocher jusqu’à 34 points ce week-end en cas de double victoire (sprint et GP) – et de meilleur tour en course.

Outre Pérez et Leclerc, le Britannique George Russell (Mercedes) est encore mathématiquement dans la course pour la deuxième place, mais à 49 points du pilote Red Bull, ses chances sont minces.

Derrière Red Bull, les constructeurs à la lutte

Chez les constructeurs, là aussi, la place de vice-champion du monde reste à prendre.

Si Red Bull, déjà titrée, continue son cavalier seul, enchaînant les victoires en course grâce à un Verstappen souverain en piste, à l’arrière, Ferrari tient actuellement la corde.

La Scuderia (487 points) a 40 unités d’avance sur Mercedes (447), mais avec un maximum de 103 points encore disponibles avant le Brésil et Abou Dabi (20 novembre), la marge est plutôt faible.

Et vu les améliorations apportées sur les Flèches d’argent lors des dernières courses, Mercedes est en train de supplanter Ferrari comme deuxième force du plateau.

L’enjeu est de taille puisque le classement final de la saison détermine la part des revenus générés par la F1 reversée aux écuries selon un principe élémentaire : mieux elles sont classées, plus leurs primes sont élevées.

La suite de ce classement pourrait aussi évoluer puisque la quatrième place fait également l’objet d’une lutte serrée entre la Française Alpine (153 points) et la Britannique McLaren (146).

Hamilton pour un record

Le Britannique Lewis Hamilton, honoré lundi du titre de citoyen d’honneur du Brésil, aura dans le viseur sa première victoire de l’année – pour atteindre le record de 16 saisons couronnées d’au moins un succès.

S’il gagne, il dépasserait la légende Michael Schumacher au sommet de ce palmarès de longévité.

Mais face aux surpuissantes Red Bull, la tâche s’annonce difficile pour le sextuple champion du monde de 37 ans, qui connaît la pire saison de sa carrière (il est pour l’instant 5e au championnat) au volant de sa Mercedes. L’écurie allemande peine à s’adapter au bouleversement technique entré en vigueur en début de saison.

Le Britannique aura toutefois certainement en tête que sur les dix GP du Brésil disputés sur le circuit d’Interlagos, il est le seul pilote à s’y être imposé trois fois (2016, 2018, 2021).

Gasly sous la menace

Pour Pierre Gasly, la prudence sera de mise à Sao Paulo puisque le Français est sous la menace d’un GP de suspension. En cause : les pénalités que le pilote AlphaTauri a accumulées depuis le GP d’Espagne en mai.

PHOTO CARLOS PEREZ GALLARDO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Pierre Gasly

Le Normand ne compte plus que deux points sur sa Super Licence de pilote de F1. Or, selon le règlement en vigueur, si un pilote accumule 12 points de pénalité en 12 mois, il est sanctionné d’une course de suspension.

Gasly doit donc attendre le mois de mai pour récupérer ses premiers points perdus. Et, d’ici là, le Français devra limiter les risques pour faire les affaires de sa future nouvelle équipe Alpine.