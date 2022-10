Red Bull a expliqué ses torts en parlant d’erreurs administratives et d’une mauvaise interprétation de la manière pour appliquer certaines dépenses.

(Mexico) L’écurie de Formule 1 Red Bull a écopé une amende de sept millions et perdu du temps en soufflerie pour avoir dépassé le plafond de dépenses par 1,8 million lors de la saison 2021.

Jenna Fryer Associated Press

Les pénalités ont été annoncées vendredi, en marge du Grand Prix du Mexique, et ne devraient pas satisfaire les rivaux de Red Bull. La plupart de ces derniers espéraient des pénalités sévères, allant même jusqu’à voir Max Verstappen perdre son premier titre mondial, une réduction des dépenses permises par Red Bull ou des pénalités ayant un impact sur les performances de l’équipe en piste.

Verstappen est déjà assuré d’un deuxième titre consécutif avec trois courses à faire à la saison et Red Bull, du championnat des constructeurs.

La FIA et Red Bull ont convenu d’une amende et d’une réduction de seulement 10 % de leur temps permis en soufflerie en 2023. Red Bull a 30 jours pour payer l’amende.

Red Bull devra aussi couvrir les frais liés à l’enquête.

L’écurie a admis sa culpabilité dans l’annonce des pénalités par la FIA. Cependant, la fédération a noté que « il n’y a aucune preuve que RBR a agi de manière malhonnête ou frauduleuse. De plus, elle n’a pas cherché à cacher volontairement des informations à l’administration du plafond de dépenses ».

Red Bull a expliqué ses torts en parlant d’erreurs administratives et d’une mauvaise interprétation de la manière pour appliquer certaines dépenses, dont celles liées aux services de traiteurs, aux contributions en matière d’assurance sociale, aux frais de déplacement et à la gestion de pièces non utilisées.

Le plafond de dépenses a été créé dans l’espoir de créer une certaine parité entre les écuries.

L’écurie Mercedes avait affirmé qu’une simple amende ne ferait qu’encourager les équipes les plus riches à dépasser le plafond et payer l’amende. Le patron de McLaren, Zak Brown, avait même écrit une lettre à la FIA demandant une peine sévère pour une offense qu’il a comparé à de la tricherie.

« En fin de compte, toute équipe qui a dépassé le plafond a gagné un avantage dans le développement de sa voiture actuelle et celle de l’année suivante », a écrit Brown.

La lettre de Brown avait irrité le patron de Red Bull, Christian Horner. Ce dernier a répété que l’excès de dépenses était mineur et que la situation avait pris des proportions exagérées.