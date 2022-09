(Wantage) Maintenant remis d’une appendicite, le pilote de Formule 1 Alex Albon sera de retour au volant de sa Williams lors du Grand Prix de Singapour, ce week-end.

Associated Press

La nouvelle a été confirmée mercredi dans un message publié sur le compte Twitter de la F1.

Albon a raté le Grand Prix d’Italie il y a trois semaines après avoir été hospitalisé à la suite de sa crise d’appendicite. Il avait participé à la séance d’essais du vendredi sur le circuit de Monza avant d’être malade. Il a été opéré le samedi.

Le Néerlandais Nyck De Vries l’a remplacé et a bien fait, menant son bolide jusqu’à la neuvième place.

Les dirigeants de Williams ont plus tard annoncé que Albon avait souffert d’une insuffisance respiratoire après son opération et qu’il avait été transféré dans une unité de soins intensifs.

Sur le site internet de la F1, Albon a tenu à remercier tous les gens qui lui avaient envoyé des messages de soutien dans la foulée du week-end du Grand Prix de F1 d’Italie.

« Ma préparation pour Singapour a été un peu différente de ce qu’elle est normalement, mais je me sens bien et j’ai fait tout ce qui était possible pour être prêt pour l’une des épreuves les plus exigeantes, physiquement, au calendrier. »

Le pilote de 26 ans est anxieux de reprendre le collier sur le circuit urbain de Marina Bay mais s’attend à un week-end difficile lors de la course qui sera présentée en soirée, sur une piste sinueuse par un temps chaud et humide.

« Je ne sous-estime pas l’ampleur du défi, mais j’ai hâte d’aller sur la piste vendredi et de recommencer à piloter », a déclaré le pilote Thaïlandais.

« Il s’agit d’un superbe circuit urbain et c’est la course la plus près de mon pays. Pour ces raisons, je suis excité d’être ici et de voir que les fans sont présents. »