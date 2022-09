L’organisation qui chapeaute le sport automobile sur la planète a indiqué vendredi que le pilote étoile de la série IndyCar Colton Herta n’obtiendra pas la super licence qui lui aurait permis de participer à la prochaine saison de Formule 1.

Jenna Fryer Associated Press

« La FIA confirme qu’une enquête effectuée auprès des canaux appropriés lui a permis de confirmer que le pilote Colton Herta n’a pas récolté le nombre suffisant de points pour obtenir sa super licence », a déclaré la FIA par voie de communiqué.

Cette décision n’est toutefois pas une surprise.

Red Bull était intéressée à obtenir les services du jeune Américain âgé de 22 ans et songeait à lui offrir un volant avec Alpha Tauri, son équipe-école. Alpha Tauri a déjà indiqué que Pierre Gasly sera de retour la saison prochaine, et Yuki Tsunoda a reçu une prolongation de contrat d’une saison plus tôt cette semaine.

Cependant, Alpha Tauri a admis qu’elle aurait libéré Gasly, qui est convoité par l’écurie Alpine, à condition de pouvoir compter sur un pilote doté d’un grand potentiel comme Herta pour le remplacer. Il n’y a pas de pilote américain en F1 depuis Alexander Rossi en 2015, mais Herta ne souhaitait pas particulièrement que la FIA fasse une exception dans son système d’octroi d’une super licence afin de lui permettre d’obtenir un volant dans la série reine du sport automobile.

Le cœur du problème réside dans le fait que la FIA ne chapeaute pas la série IndyCar, et qu’elle n’a donc aucune grille d’évaluation des pilotes de cette série. Les points que la FIA décerne aux pilotes de la série IndyCar sont équivalents à ceux offerts dans une série qui se trouverait entre la F2 et la F3, les deux principales antichambres de la F1.

Herta a gagné sept courses en série IndyCar, et il est le plus jeune pilote à avoir triomphé dans cette série. Il compte aussi quatre départs en carrière à l’Indianapolis 500, s’est qualifié sur la première ligne en 2021 et a enregistré son meilleur résultat (8e) en 2020.