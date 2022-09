(Milan) Le champion de Formule 1 Max Verstappen se montre inhabituellement optimiste quant à ses chances d’obtenir enfin un bon résultat au Grand Prix d’Italie.

Daniella Matar Associated Press

Monza est le seul circuit où Verstappen n’est même jamais monté sur le podium, le meilleur résultat du pilote Red Bull étant cinquième en 2018.

Verstappen n’a même pas réussi à compléter les deux dernières éditions de la course, son abandon l’année dernière survenant à la suite d’une spectaculaire collision avec son grand rival Lewis Hamilton, qui a également été contraint d’abandonner la course.

Le pilote néerlandais prendra le départ, dimanche, après quatre victoires consécutives et au volant d’une Red Bull qui a démontré la meilleure vitesse en ligne droite toute la saison, ce qui est crucial sur l’une des pistes les plus rapides du championnat de la F1.

« Nous avons toujours été lents en lignes droites, alors c’est normal quand vous arrivez ici que ce ne sera jamais un bon week-end, a confié Verstappen à propos de ses problèmes précédents à Monza. Ajoutez à cela quelques problèmes techniques également autour de cette piste et nous avons toujours dû subir des pénalités moteur ici aussi. Alors naturellement, ça n’a jamais été incroyable.

« Mais maintenant, je pense qu’avec une vitesse en ligne droite, cela peut être un week-end complètement différent pour nous. »

Verstappen prendra toutefois le départ de la course, au mieux, de la sixième position après avoir été sanctionné, comme plusieurs autres pilotes, pour un changement d’élément moteur. Il sera rétrogradé de cinq places, tandis que Hamilton et Yuki Tsunoda partiront en fond de grille.

Sergio Pérez, Carlos Sainz fils et Valtteri Bottas ont également écopé de pénalités.

PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS Carlos Sainz

Verstappen avait également été sanctionné avant le Grand Prix de Belgique il y a deux semaines. De la 14e place au départ, il est néanmoins parvenu à remporter la victoire.

Les performances dominantes de Verstappen ont vu le meneur au championnat prendre un avantage de 109 points devant le pilote Ferrari Charles Leclerc et son coéquipier Sergio Pérez, avec seulement sept courses à disputer.

L’année dernière, il devançait Hamilton par seulement trois points avant le Grand Prix d’Italie.

« Je suis toujours détendu, a affirmé Verstappen. Même l’année dernière, vous savez, quand l’avance n’était pas si grande, je pense que nous nous sommes toujours bien sentis et confiants. Mais bien sûr, avec l’avance que nous avons maintenant, oui c’est bien et c’est génial, mais nous voulons toujours gagner plus de courses. »

Verstappen a gagné devant ses partisans au Grand Prix des Pays-Bas, dimanche, et Ferrari espère que ses tifosi passionnés vêtus de rouge auront également quelque chose à célébrer ce week-end sur sa piste à domicile.

Leclerc était monté sur la plus haute marche du podium emblématique de Monza en 2019, mais c’est le seul succès de Ferrari depuis 2010 et il ne s’attend pas à le répéter cette année, surtout après une autre démonstration ponctuée d’erreurs de l’équipe à Zandvoort.

« Sur le papier du moins, cela ressemble à un week-end difficile, a reconnu Leclerc. Nous nous attendons à ce que Red Bull soit plus forte, les caractéristiques de la piste ne correspondent pas exactement à notre voiture. Mais nous avons eu de bonnes et de mauvaises surprises cette année, alors j’espère que c’est l’une des bonnes et que nous surperformerons par rapport à ce que nous attendons.

« Comparé à Red Bull spécialement… nous sommes plus lents dans les lignes droites. Leur principale force cette année est la vitesse en ligne droite, nous semblons un peu plus rapides dans les virages. Sur des pistes comme ici, ce n’est pas suffisant pour reprendre l’avantage qu’ils ont sur les lignes droites. »

Le week-end a toutefois commencé sur une note positive pour Ferrari, dont les pilotes ont dominé les deux séances.

PHOTO MASSIMO PINCA, REUTERS Charles Leclerc au volant de sa Ferrari lors d'une séance d'essais libres.

Sainz s’est révélé le plus rapide de la deuxième, devant Verstappen et Leclerc, qui avait été le plus rapide plus tôt devant son coéquipier.

George Russell a terminé troisième de la première séance, devant son coéquipier chez Mercedes Hamilton. Verstappen s’est contenté du cinquième rang.

Russell a fini cinquième de la deuxième, derrière Lando Norris (McLaren), mais devant Pérez et Hamilton.

La séance a été brièvement interrompue lorsque la monoplace de Mick Schumacher s’est immobilisée à mi-chemin.

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a enregistré les 15e et 18e chronos. Le Canadien Nicholas Latifi (Williams) s’est classé 20e et 19e.

Il y a eu une minute de silence avant le début de la séance en mémoire de la reine Élisabeth II, décédée jeudi à l’âge de 96 ans.