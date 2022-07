(Budapest) Max Verstappen comprend pourquoi Charles Leclerc a été si dur envers lui-même après avoir perdu le contrôle de sa voiture la semaine dernière et le champion du monde en titre de Formule 1 croit qu’il est sain pour Leclerc qu’il ait évacué ses émotions.

Jerome Pugmire Associated Press

Leclerc espère se racheter dimanche lors du Grand Prix de Hongrie, une semaine après avoir envoyé sa Ferrari dans le mur alors qu’il menait le Grand Prix de France. Cette erreur a permis à Verstappen de filer vers la victoire et de creuser son avance au sommet du classement des pilotes à 63 points.

Leclerc a crié « non ! » et a affirmé qu’il ne méritait pas de gagner un titre mondial en pilotant de la sorte, menant certains observateurs à se demander si le Monégasque n’était pas trop dur envers lui-même. Cependant, Verstappen, qui a déjà été émotif après des abandons, a souligné que c’était simplement la manière de Leclerc de gérer sa déception.

« Tout le monde gère ça d’une manière différente. Certaines personnes doivent y réfléchir comme ça. Sur le coup, vous pouvez être émotifs, peut-être parfois un peu trop, a dit le pilote Red Bull à l’Associated Press lors d’un entretien, jeudi. Mais c’est correct. Les gens ont le droit d’être émotifs. C’est correct de montrer ses émotions. »

PHOTO CHRISTOPHE SIMON, AGENCE FRANCE-PRESSE Leclerc espère se racheter dimanche lors du Grand Prix de Hongrie, une semaine après avoir envoyé sa Ferrari dans le mur alors qu’il menait le Grand Prix de France.

Leclerc et Verstappen sont âgés de 24 ans et s’affrontent sur la piste depuis le niveau karting. Le respect a grandi entre les deux après quelques confrontations serrées, mais justes, sur la piste cette saison.

« Ses performances générales et son rythme ne font pas de doute. Il est un pilote talentueux et admirable. Il fait partie de ces pilotes qui sont naturellement rapides, qui n’ont pas besoin de regarder les données pendant des centaines d’heures, a dit Verstappen à l’AP. Ces pilotes se démarquent dès leur jeune âge. Ils ont un petit extra quand on les compare aux autres pilotes. »

Leclerc menait le classement des pilotes par près de 50 points sur Verstappen en début de saison, après deux abandons du Néerlandais lors des trois premières courses.

Maintenant à la pourchasse de Verstappen, Leclerc dit avoir fait le vide dans son esprit après avoir été très critique envers lui-même.

PHOTO ANNA SZILAGYI, ASSOCIATED PRESS Charles Leclerc

Ça ne sert à rien de s’accrocher aux erreurs du passé. J’ai commis cette erreur et elle m’a coûté beaucoup de points. J’en suis conscient, mais je passe à autre chose. Charles Leclerc

On s’attend à ce que les voitures de Ferrari soient rapides sur le circuit Hungaroring et Leclerc a inscrit le meilleur temps de la journée lors de la deuxième séance d’essais. Lando Norris, de McLaren, s’est inséré entre les deux pilotes de Ferrari, alors que Carlos Sainz s’est contenté du troisième meilleur chrono. Verstappen a suivi en quatrième position.

Sainz avait été le plus rapide lors de la première séance d’essais, vendredi matin, devant Verstappen, Leclerc et Norris.

Le pilote québécois Lance Stroll, d’Aston Martin, s’est contenté du 14e rang lors de la deuxième séance d’essais, après s’être classé 12e lors de la première séance. Son coéquipier Sebastian Vettel, qui a annoncé jeudi qu’il en est à sa dernière saison en F1, a réussi le septième meilleur chrono de la deuxième séance.

L’Ontarien Nicholas Latifi, de Williams, a pris le 20e et dernier rang lors de la première séance, avant de grimper au 18e rang lors de la deuxième.

Leclerc a démontré sa vitesse électrisante en qualifications, décrochant sept positions de tête cette saison. Mais même s’il souhaite réduire les erreurs lors des courses, il n’est pas question qu’il change son approche.

« Je poussais très fort (en France) et c’est ce qui a mené à mon erreur. Mais est-ce que je voudrais sacrifier deux tiers de dixièmes de seconde pour ne pas faire une erreur ? Probablement pas, a-t-il dit. Je vais croire en moi jusqu’à la fin. L’objectif demeure le championnat mondial. Mais bien sûr, il s’agit d’un objectif très optimiste. »