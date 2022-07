(Paris) Lewis Hamilton abordera son 300e week-end de Grand Prix de Formule 1 en carrière, en France, en continuant de convoiter, ce qui est inhabituel, sa première victoire de la saison.

Jérôme Pugmire Associated Press

Le septuple champion du monde a signé un record de 103 victoires et poles positions en carrière en F1. Le Britannique âgé de 37 ans partage aussi deux autres records avec le légendaire pilote Michael Schumacher : sept titres de champion du monde, et 15 saisons consécutives avec au moins une victoire. La séquence de Schumacher a commencé dès son arrivée en F1 en 1992 et s’est conclue en 2006. Celle de Hamilton se poursuit depuis sa saison recrue en 2007.

Hamilton n’a cependant toujours pas signé de victoire en 12 courses jusqu’ici cette saison. Il s’en approche depuis un certain temps déjà, avec trois podiums consécutifs depuis que Mercedes a atténué les problèmes de marsouinage de sa voiture.

« C’est bien d’avoir un peu de constance. Nous améliorons constamment nos performances, nous progressons sans arrêt, et le meilleur reste à venir, a dit Hamilton. Lors de la dernière course (en Autriche), nous ne concédions plus que quelques dixièmes de seconde aux meilleurs en qualifications. »

PHOTO JURE MAKOVEC, AGENCE FRANCE-PRESSE Lewis Hamilton a pris le 3e rang lors du Grand Prix d’Autriche, le 10 juillet.

Hamilton a identifié sa première victoire en F1 en 2007, son premier titre de champion du monde en 2008, et sa victoire chez lui, à Silverstone, en tant que souvenirs favoris de sa carrière jusqu’ici.

« Le fait de réaliser son rêve, c’est très, très surréaliste, et ce sera toujours ta première fois, a raconté Hamilton. Si vous saviez la quantité de nuits blanches que notre famille a vécues, ignorant si nous allions un jour atteindre notre objectif, atteindre notre rêve, sans jamais abandonner. »

Il y a eu d’intenses rivalités au fil des ans : le pilote Red Bull Max Verstappen a décroché le titre de champion du monde de manière controversée l’an dernier au Grand Prix d’Abou Dabi. La défaite amère contre son coéquipier chez Mercedes Nico Rosberg en 2016 et certains accrochages avec Fernando Alonso en 2007, chez McLaren.

Quand Hamilton a croisé le fer avec Alonso, l’Espagnol avait déjà gagné ses deux premiers championnats du monde.

« En termes de rythme pur, j’ai toujours dit que Fernando (a été mon adversaire le plus féroce). Nous avons connu de très bonnes batailles, et j’aimerais qu’on en ait d’autres, a évoqué le Britannique. Je me souviens de la pression d’être le coéquipier de Fernando à 22 ans. J’étais tellement jeune mentalement et bien sûr, correct en termes de talent, mais c’est beaucoup de pression de se mesurer à un si grand pilote. »

Alonso l’admet.

« C’est un très grand pilote, et une légende. À cette époque-là, personne ne croyait qu’un jour quelqu’un serait en mesure de gagner sept titres comme Michael, a rappelé Alonso. Félicitations pour ta 300e course, et je te souhaite une autre victoire très bientôt. »

Hamilton s’est absenté de la première séance d’essais libres au Grand Prix de France vendredi, cédant son volant pour l’occasion au pilote d’essai de Mercedes Nyck de Vries.

De Vries a signé le neuvième temps de la première séance d’essais libres vendredi matin, à près de 1,5 seconde du pilote Ferrari Charles Leclerc, le plus rapide sur le circuit Paul-Ricard en une minute et 33 930 secondes.

Le meneur au championnat des pilotes, Verstappen, a suivi en deuxième place à 91 millièmes de seconde du Monégasque, et l’autre pilote de la Scuderia, Carlos Sainz fils, a terminé troisième à 0,338 seconde.

La série reine du sport automobile a cependant annoncé que Sainz écopera d’une pénalité de 10 places sur la grille de départ dimanche puisque Ferrari a dû remplacer des composantes électroniques de sa voiture avant le début des essais libres.

Le Québécois Lance Stroll a enregistré le 12e temps au volant de sa voiture Aston Martin, à 1,880 seconde, tandis que son coéquipier, Sebastian Vettel, a suivi au 14e échelon. De son côté, le Torontois Nicholas Latifi s’est contenté du 20e et dernier temps, à plus de trois secondes de Leclerc.

Verstappen est le champion en titre du Grand Prix de France.