« C’est une journée vraiment spéciale. Une journée que je n’oublierai jamais. » Au terme d’une course absolument trépidante à Silverstone, l’Espagnol Carlos Sainz fils a mis la main sur sa première victoire en carrière, dimanche.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’est un premier gain en 151 Grands Prix pour le pilote de Ferrari, qui avait réussi cinq podiums en neuf courses depuis le début de la saison. Le triomphe se faisait attendre. Et disons qu’il l’a travaillé, dans cette course qui s’est avérée la plus frénétique depuis le début de la saison.

Alors qu’on faisait jouer les hymnes nationaux sur le podium, l’athlète de 27 ans a fermé les yeux et souri, l’air de profiter du moment au maximum.

« Je ne sais pas quoi dire », a-t-il lancé au micro de la F1 après la course.

« C’est incroyable. Première victoire, 150 courses plus tard, avec Ferrari, à Silverstone… Je ne peux rien demander de mieux. »

C’est le pilote Red Bull Sergio Pérez s’est emparé de la deuxième place. Le Mexicain a connu un début de course difficile, devant passer aux puits après un contact avec Charles Leclerc. Il en est ressorti au dernier rang, mais a remonté la pente pour monter sur la deuxième marche du podium pour une cinquième fois cette saison.

« Nous n’avons jamais abandonné, nous avons continué de pousser, encore et encore, a dit Pérez. À la fin, nous nous sommes tenus debout. »

Au grand plaisir des 400 000 spectateurs présents à Silverstone, c’est le Britannique Lewis Hamilton qui a pris le troisième rang. Il s’agit d’un troisième podium cette saison, un deuxième en deux courses, pour le septuple champion du monde.

« J’ai tout donné, a-t-il laissé entendre. J’ai essayé de chasser les Ferrari et Red Bull, mais félicitations à Carlos. Ils étaient juste trop rapide pour nous aujourd’hui et, à la fin, j’étais dans la lutte avec Checo [Sergio Pérez]. Je suis tellement reconnaissant de tout le travail réalisé par l’équipe pour la mise à jour [sur la voiture] qui m’a permis de me rapprocher d’eux aujourd’hui. »

Un début inquiétant

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a commencé dans l’inquiétude. Si le départ s’est déroulé proprement à l’avant de la grille, c’est tout le contraire en milieu de peloton. L’AlphaTauri de Pierre Gasly a touché l’arrière de la Mercedes de George Russell, qui est à son tour entrée en contact avec l’Alfa Romeo de Zhou Guanyu. La monoplace de Guanyu a parcouru une longue distance à l’envers avant de complètement traverser le muret.

PHOTO FRANK AUGSTEIN, ASSOCIATED PRESS La voiture de Zhou Guanyu s’est retournée lors de l’accident qui s’est produit au départ de la course.

On a immédiatement annoncé un drapeau rouge. Tout le monde a retenu son souffle pendant une bonne quinzaine de minutes avant qu’Alfa Romeo ne confirme que son pilote était conscient. Il a été évacué en ambulance. À la reprise, on peut voir que le Chinois de 23 ans a été sauvé par le halo au-dessus de sa tête, alors que l’arceau de sécurité a été complètement rasé.

PHOTO FRANK AUGSTEIN, ASSOCIATED PRESS La Alfa Romeo de Guanyu Zhou

« Zhou est conscient, il parle, il n’y a pas de fracture. Dans les circonstances, il va plutôt bien », a fait savoir l’équipe à son autre pilote, Valtteri Bottas, un peu plus tard.

Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Alpine) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ont tous été impliqués dans un accident sur la séquence, mais seuls Albon, Russell et Guanyu n’ont pas pris part à la relance, qui a eu lieu une heure après le premier départ.

Une course folle

Pour la relance, on a eu droit à un nouveau départ avec la grille de départ d’origine. À l’avant, Carlos Sainz fils (Ferrari) a résisté à un Max Verstappen (Red Bull) insistant. Derrière eux, Charles Leclerc (Ferrari) a eu le meilleur sur Sergio Pérez (Red Bull), qui a dû rentrer aux puits afin de changer son aileron avant. Il a dégringolé en bas de peloton.

Au 10e tour, une erreur de pilotage de Sainz fils a permis à Verstappen de se faufiler à l’avant. Mais la course ne faisait que commencer… Deux tours plus tard, le champion en titre s’est mis à ralentir. Un de ses pneus était endommagé après qu’il ait roulé sur une pièce de carbone. Il est ressorti au 6e rang, alors que les deux Ferrari et la Mercedes de Lewis Hamilton prenaient les rênes de la course.

L’abandon d’Esteban Ocon (Alpine) au 39e tour a forcé la sortie de la voiture de sécurité. Les 13 derniers tours ont été complètement délirants. Sainz fils, alors deuxième derrière Leclerc, a dépassé son coéquipier. Derrière eux, Sergio Pérez – qui avait remonté la pente après un départ difficile – a doublé Hamilton pour prendre le troisième rang.

Les cinq meneurs se sont livré une bataille effrénée, espérant monter sur le podium. Pérez et Hamilton ont ont finalement eu le dessus sur Leclerc (4e), Alonso (5e) et Norris (6e). Verstappen a pris le 7e rang, son pire résultat de la saison quand il a franchi la ligne d’arrivée.

Le Québécois Lance Stroll a échappé un point en concluant au 11e rang. Le Torontois Nicholas Latifi, qui partait 10e sur la grille – sa meilleure position de départ en carrière –, a réussi son meilleur résultat de la saison, une 12e place.

Pierre Gasly (AlphaTauri) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ont tous deux abandonné en cours de route.