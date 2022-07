PHOTO FRANK AUGSTEIN, ASSOCIATED PRESS

(Silverstone) Cent cinquante courses plus tard, Carlos Sainz fils y est finalement parvenu.

La Presse Canadienne

Le pilote Ferrari a décroché la première position de tête de sa carrière à l’issue de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne, samedi, tandis qu’un pilote canadien se signalait un peu plus loin derrière.

Sainz fils a signé un chrono d’une minute et 40,983 secondes sous des conditions de piste difficiles — la pluie était intermittente et le thermomètre indiquait seulement 14 degrés Celsius — au circuit de Silverstone, retranchant 72 millièmes de seconde au temps de l’actuel meneur au championnat, le pilote Red Bull Max Verstappen.

PHOTO MATT DUNHAM, ASSOCIATED PRESS Carlos Sainz fils

« Ç’a été un bon tour, mais j’ai éprouvé des ennuis avec les marres d’eau qui s’étaient formées sur la piste. C’était très facile de déraper et de perdre en température avec les gommes intermédiaires », a déclaré Sainz fils après la séance.

Verstappen s’est fait quelques belles frousses sous la pluie pendant la dernière portion de la séance de qualifications, étant notamment victime d’un tête-à-queue sans véritable conséquence et d’une brève visite hors-piste. Ce qui l’a privé de belles opportunités de ravir la tête à l’Espagnol.

« Ç’a été une séance de qualifications très difficile sous la pluie ; il fallait être en piste au bon moment. Ça reste un excellent résultat, car je suis sur la première ligne de la grille et que nous disposons d’une bonne voiture dans des conditions sèches et détrempées », a expliqué Verstappen, sous les huées de la foule britannique.

PHOTO FRANK AUGSTEIN, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen

Pour sa part, le pilote Ferrari Charles Leclerc a suivi en troisième place à 0,315 seconde de son coéquipier, tandis que le pilote Red Bull Sergio Perez s’est adjugé le quatrième temps.

« Je suis très heureux pour Carlos, il a fait du bon boulot aujourd’hui. J’ai dérapé lors de mon dernier tour lancé et je savais que c’était ma dernière chance [de battre Sainz fils], mais je ne la méritais pas aujourd’hui. Le rythme est au rendez-vous, et si nous disposons d’une bonne voiture [demain] alors tout devrait bien se dérouler », a évoqué le Monégasque.

Son coéquipier, Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de F1, a complété le top 5.

Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Mercedes), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) ont suivi, dans l’ordre.

C’est toutefois le Torontois Nicholas Latifi qui a réalisé l’exploit du jour.

PHOTO ANDREW BOYERS, REUTERS Nicholas Latifi

Le pilote Williams s’est adjugé la 10e place sur la grille de départ, malgré le fait qu’il ne dispose pas des mêmes améliorations que celles apportées à la monoplace de son coéquipier, Alexander Albon, ce week-end. Ainsi, pour la première fois cette saison, Latifi a accédé à Q2 et Q3 — tandis qu’Albon s’est qualifié 16e.

De son côté, le Québécois Lance Stroll a connu une autre séance de qualifications misérable chez Aston Martin et devra s’élancer du 20e et dernier rang sur la grille, dimanche.

Verstappen, le champion du monde en titre, avait dominé la troisième séance d’essais libres un peu plus tôt samedi.

Le Néerlandais est à la recherche d’une septième victoire en 10 courses jusqu’ici cette saison, et d’une sixième lors des sept dernières épreuves. Il mène le championnat des pilotes avec 175 points, soit 46 de plus que son plus proche poursuivant, Perez. Leclerc est troisième à 126.

Hamilton, qui est âgé de 37 ans, est le champion en titre du Grand Prix de Grande-Bretagne.