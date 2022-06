Le Néerlandais Max Verstappen, sur Red Bull, a remporté le Grand Prix du Canada, dimanche sur le circuit Gilles-Villeneuve, devançant de justesse l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell (Mercedes).

Michel Marois La Presse

Dominateur tout au long du week-end, le champion du monde en titre a porté son avance en tête du championnat du monde à 46 points, profitant de l’abandon de son coéquipier mexicain Carlos Perez dès le 7e tour, et d’une course difficile du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a tout même arraché une superbe cinquième place après être parti du dernier rang. Il s’agissait d’une 26e victoire en carrière pour Verstappen, de sa première au Canada.

Comme c’est souvent le cas à Montréal, les neutralisations de la course – au 8e, 18e et 48e tours – ont un peu compliqué la vie du vainqueur. Verstappen a ainsi dû résister aux assauts de Sainz pendant une vingtaine de tours, jusqu’au drapeau à damier, alors que sa voiture était « chaussée » de pneus plus usés que son rival.

L’Espagnol Fernando Alonso, sur Alpine, qui était parti de la deuxième place, a dû se contenter de la septième place, derrière son coéquipier Esteban Ocon. Valtteri Bottas et Zhou Guanyu (Alfa Roméo) ont pris les huitième et neuvième places, alors que le Canadien Lance Stroll a arraché le point de la dixième place après être parti de la 17e. Son compatriote Nicholas Latifi (Williams) a connu une course très difficile et a terminé au 16e rang.

Partis du troisième rang sur la grille de départ, les pilotes de l’équipe Haas ont joué de malchance, Kevin Magnussen devant s’arrêter dès les premiers tours pour remplacer un aileron avant abîmé au départ, alors que Mick Schumacher a été forcé à l’abandon dès le 18e tour.

Pas moins de 338 000 spectateurs ont visité le site du Grand Prix au cours du week-end, les gradins étant bondés dimanche sous un soleil radieux.