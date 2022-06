Le Grand Prix du Canada est le neuvième de la saison. Coup d’œil sur les huit qui l’ont précédé.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Bahreïn

1 er Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari) 2 e Carlos Sainz fils (Ferrari)

Carlos Sainz fils (Ferrari) 3 e Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) 12 e Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin) 16e Nicholas Latifi (Williams)

La saison a commencé en force avec un doublé de Ferrari. Le Monégasque Charles Leclerc a dominé afin de mettre la main sur sa première victoire depuis 2019. Les choses se sont moins bien déroulées pour Red Bull : Max Verstappen, qui suivait Leclerc, a été forcé d’abandonner à trois tours de la fin. Même chose pour Sergio Pérez dans le tout dernier tour. Résultat : Lewis Hamilton, qui éprouvait des difficultés avec sa voiture au cours des semaines précédentes, a obtenu une troisième place inespérée.

Arabie saoudite

1 er Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) 2 e Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari) 3 e Carlos Sainz fils (Ferrari)

Carlos Sainz fils (Ferrari) 13 e Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin) DNF Nicholas Latifi (Williams)

Max Verstappen et Charles Leclerc se sont livré une chaude lutte dans les huit derniers tours. C’est le champion en titre qui a eu le dessus, décrochant sa première victoire de la saison. Ferrari a réussi son deuxième doublé d’affilée, alors que l’autre Red Bull a terminé au pied du podium. Lewis Hamilton a pris le 10e rang, tout juste dans les points. Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Alex Albon (Williams) se sont tous retirés en cours de route.

Australie

1 er Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari) 2 e Sergio Pérez (Red Bull)

Sergio Pérez (Red Bull) 3 e George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes) 12 e Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin) 16e Nicholas Latifi (Williams)

Le succès s’est poursuivi pour Charles Leclerc devant les 128 294 spectateurs de Melbourne. Le Monégasque, nettement plus rapide que ses poursuivants, a dominé cette course pour remporter sa deuxième victoire de la saison. Ça s’est moins bien passé pour son coéquipier Sainz fils, qui a dû abandonner dans les premiers tours. Verstappen a aussi dû se retirer en raison d’une défaillance mécanique en fin de course. Sergio Pérez a pris le deuxième rang, réussissant son premier podium, devant les Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton.

Émilie-Romagne

1 er Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) 2 e Sergio Pérez (Red Bull)

Sergio Pérez (Red Bull) 3 e Lando Norris (McLaren)

Lando Norris (McLaren) 10 e Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin) 16e Nicholas Latifi (Williams)

Au tour de Red Bull d’avoir deux pilotes sur le podium. Max Verstappen a été étincelant du début à la fin sous les nuages gris d’Imola. Sergio Pérez s’est placé en deuxième place, tandis que Lando Norris a offert un premier podium à McLaren. Charles Leclerc a cette fois dû se contenter de la 6e position. Le Québécois Lance Stroll, 10e, s’est offert son premier point au Championnat des pilotes. Quant à Lewis Hamilton, il a conclu la course en 13e place.

Miami

1 er Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) 2 e Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari) 3 e Carlos Sainz fils (Ferrari)

Carlos Sainz fils (Ferrari) 10 e Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin) 14e Nicholas Latifi (Williams)

Au terme d’une course peu enlevante, Max Verstappen a mis la main sur le premier Grand Prix floridien de l’histoire de la Formule 1. Le Néerlandais a roulé un sans-faute au volant de sa Red Bull sous l’accablante chaleur de Miami. En continuité avec les premiers Grands Prix de la saison, ce sont les Ferrari de Leclerc et de Sainz fils qui se sont placées aux deuxième et troisième rangs, le jour du 40e anniversaire de la mort de Gilles Villeneuve. Lance Stroll a pris le 10e rang et Hamilton, le 6e.

Espagne

1 er Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) 2 e Sergio Pérez (Red Bull)

Sergio Pérez (Red Bull) 3 e George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes) 15 e Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin) 16e Nicholas Latifi (Williams)

Dans une course mouvementée à Barcelone, Max Verstappen a remporté son quatrième gain et profité de l’abandon de Charles Leclerc au 27e tour pour prendre le premier rang du classement des pilotes. C’est pourtant Sergio Pérez qui avait les devants jusqu’au 49e tour, jusqu’à ce qu’on lui ordonne de laisser passer son coéquipier. « Ce n’est pas juste, mais OK », a-t-il lancé à son micro. La Mercedes de George Russell a franchi la ligne d’arrivée en troisième, devant la Ferrari de Carlos Sainz fils.

Monaco

1 er Sergio Pérez (Red Bull)

Sergio Pérez (Red Bull) 2 e Carlos Sainz fils (Ferrari)

Carlos Sainz fils (Ferrari) 3 e Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) 14 e Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin) 15e Nicholas Latifi (Williams)

Red Bull et Ferrari, encore elles. Sergio Pérez a triomphé pour la première fois de la saison sous la pluie de Monaco. Leclerc, qui menait jusqu’au 22e tour, a été victime d’une erreur de son équipe qui l’a fait rentrer aux puits en même temps que Sainz. Le Monégasque, retardé, a dû se contenter de la 4e place. Au 26e tour, la Haas de Mick Schumacher s’est complètement sectionnée après une perte de maîtrise. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a pris le 8e rang.

Azerbaïdjan

1 er Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) 2 e Sergio Pérez (Red Bull)

Sergio Pérez (Red Bull) 3e George Russell (Mercedes)

DNF Lance Stroll (Aston Martin)

15e Nicholas Latifi (Williams)

C’est le Grand Prix où les rapports de forces ont changé. Red Bull a réussi un doublé, avec Max Verstappen en tête et le nouvel invité dans la course au titre, Sergio Pérez, tandis que Ferrari a vécu l’ultime fiasco d’un abandon en course. Un autre coup dur pour Charles Leclerc, de plus en plus largué, qui partait pourtant en tête. Il a dû déclarer forfait au 20e des 51 tours en raison d’un problème de moteur.