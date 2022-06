Ça ne va pas pour le mieux pour Lance Stroll cette saison, mais tout ce qui s’est passé jusqu’ici est maintenant « dans le passé ». Le Québécois a plutôt les yeux rivés sur ce qui s’en vient : sa première course à la maison en trois ans.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Les pilotes le répètent année après année : il n’y a rien de plus spécial qu’une course dans son pays natal. Lance Stroll a été privé de la sienne en 2020 et 2021. Mais il renouera finalement avec le circuit Gilles-Villeneuve vendredi, lors des essais libres.

« C’est toujours spécial de voir les drapeaux canadiens, les grandes estrades, les locaux t’encourager… C’est un feeling incroyable. Ça donne de l’énergie. C’est encore plus spécial de célébrer à Montréal quand j’ai un bon résultat », a laissé entendre le pilote de 23 ans avec, en guise de bruit de fond, la pluie qui s’abattait de plein fouet sur l’île Notre-Dame, jeudi en fin d’après-midi.

Comme c’est le cas depuis le début de la campagne, Stroll luttera pour une place dans le top 10 ce week-end. En huit courses jusqu’ici, il n’a pu faire mieux que deux 10es places, et sa mince récolte de deux points le place au 17e rang du classement des pilotes. En fait, son dernier point remonte au 8 mai. Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne se décourage pas.

Si tu te décourages après un mois, t’es dans le mauvais sport. La F1, c’est comme ça. Moi, je me concentre sur cette fin de semaine. J’ai des idées de pourquoi ce n’était pas parfait dans les dernières fins de semaine. On va se concentrer sur ce qui s’en vient et faire le mieux qu’on peut. Lance Stroll

Stroll a terminé dans les points avec deux 9es places dans deux de ses trois courses en carrière sur le sol canadien. Le circuit Gilles-Villeneuve, avec ses virages et ses vibreurs, représente pour le jeune pilote un défi qu’il a « toujours bien aimé », affirme-t-il.

« Il y aura peut-être un peu de pluie demain et samedi, alors beaucoup de choses peuvent arriver. J’ai de bons souvenirs de cette piste, et ça fait du bien de la retrouver. »

Le potentiel est là

En début de saison, Stroll avait affirmé aux médias canadiens que la nouvelle réglementation était « de la merde ». Encore jeudi, il a réitéré que les voitures étaient « beaucoup plus rigides et lourdes » que l’année passée. Aston Martin a cependant apporté des modifications à sa monoplace dans la première moitié de saison.

« On s’en va assurément dans la bonne direction, a affirmé Stroll. Ça nous donne plus d’opportunités pour améliorer la voiture dans différents types de pistes. […] On a été très compétitifs dans quelques sorties comme Miami et Imola, on a été dans la position pour marquer des points et se battre pour le top 10. Dans d’autres pistes, on était vraiment loin. On a été très compétitifs à Bakou et à Monaco. Ce sont deux pistes très différentes, alors je pense que c’est encourageant pour toute l’équipe. »

Photo Olivier Jean, LA PRESSE Lance Stroll

Tout le monde est dans le même bateau. Ç’a été une adaptation pour plusieurs pilotes et équipes. Nous apprenons tous les week-ends et nous avons de bonnes idées pour la suite. Lance Stroll

Toujours est-il que le fils du milliardaire Lawrence Stroll a été largement devancé par son coéquipier, Sebastian Vettel, dans les trois dernières courses. L’ex-champion du monde comptabilise 13 points en six courses – il a raté les deux premières en raison de la COVID-19. Il a d’ailleurs réussi une sixième place le week-end dernier, à Bakou.

« C’est ce que tu veux chez un coéquipier : quelqu’un qui te pousse à être meilleur, a soutenu Stroll à ce sujet. Il faut se pousser entre nous pour faire sortir le meilleur de la voiture et aider l’équipe à se développer de la meilleure façon possible. »

Interrogé pour savoir s’il y avait moyen pour lui de s’inspirer de la conduite de son coéquipier, le Québécois a été on ne peut plus clair : « Il conduit la voiture de la façon dont il la conduit, et moi, j’ai des idées de ce que je veux faire avec la voiture. Je peux la conduire de la façon que je veux. Je me concentre sur ça. »

Reste à voir, maintenant, où ça le mènera dimanche.