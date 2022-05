« Checo a fait un travail fantastique. Maintes et maintes fois, il a prouvé qu’il était non seulement un magnifique joueur d’équipe, mais à mesure que son niveau de confort a augmenté, il est devenu une véritable force avec laquelle il faut compter en avant », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, en parlant de Sergio Perez.

L’écurie Red Bull a entrepris des discussions avec Sergio Perez au sujet d’une prolongation de contrat plus tôt ce mois-ci alors que l’équipe de Formule 1 était résolue à conclure une entente dans le courant de l’année.

Jenna Fryer Associated Press

Il n’a même pas fallu attendre sa victoire au Grand Prix de Monaco pour en arriver à une entente.

Red Bull a révélé que Perez a signé une prolongation de deux ans pour rester le coéquipier du champion en titre Max Verstappen jusqu’en 2024. L’équipe a ajouté que l’accord a été signé le week-end dernier, mais avant la victoire de Perez à Monaco, dimanche.

« Checo a fait un travail fantastique. Maintes et maintes fois, il a prouvé qu’il était non seulement un magnifique joueur d’équipe, mais à mesure que son niveau de confort a augmenté, il est devenu une véritable force avec laquelle il faut compter en avant », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner.

Perez est le pilote mexicain le plus titré de l’histoire de la F1. Il s’est joint à Red Bull la saison dernière et a terminé quatrième au classement des pilotes, son meilleur en carrière. Perez a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan, a obtenu quatre podiums et a été un coéquipier modèle aidant la cause de Verstappen dans la bataille avec Lewis Hamilton et Mercedes pour le championnat.

Lors de la dernière course de la saison en décembre qui a décidé du championnat de F1, Perez a consciencieusement retenu Hamilton pendant la course pour offrir à Verstappen une chance de gagner.

Cela faisait partie de son rôle de deuxième pilote de l’équipe, et Perez l’a de nouveau constaté il y a deux semaines au Grand Prix d’Espagne lorsque les ordres de l’équipe Red Bull ont exigé que Perez cède le premier rang — et la victoire — à Verstappen.

Une discussion d’équipe après la course en Espagne a convaincu Perez que Red Bull lui permettrait de courir pour des victoires et la prolongation du contrat a été conclue avant sa victoire à Monaco, sa première victoire de l’année.

« Cette année, il a franchi une nouvelle étape et l’écart avec le champion du monde Max s’est considérablement réduit, a déclaré Horner. Pour nous, conserver son rythme, son savoir-faire en course et son expérience était une évidence et nous sommes ravis que Checo continue à courir pour l’équipe jusqu’en 2024. En partenariat avec Max, nous pensons que nous avons un duo de pilotes qui peut nous apporter les plus gros honneurs en F1. »

La victoire de Perez à Monaco lui a permis de devancer Pedro Rodriguez en tant que pilote mexicain le plus titré de l’histoire de la F1. Perez portait un casque de Rodriguez à Monaco, où il a remporté sa troisième victoire en carrière en F1.

« Cela a été une semaine incroyable, gagner le Grand Prix de Monaco est un rêve pour tout pilote et d’apprendre que je continuerai avec l’équipe jusqu’en 2024 me rend extrêmement heureux, a commenté Perez. Je me sens chez moi ici. Nous travaillons très bien ensemble et ma relation avec Max, sur la piste et à l’extérieur, nous aide définitivement à progresser encore plus. »