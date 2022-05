(Watkins Glen) L’ex-pilote de Formule 1 Kimi Raikkonen est sorti de sa retraite et a annoncé qu’il pilotera plus tard cet été en série NASCAR à Watkins Glen, dans l’État de New York.

La Presse Canadienne

Raikkonen, qui est âgé de 42 ans, pilotera la voiture Chevrolet Camaro ZL1 de l’équipe Trackhouse, qui appartient à l’ex-pilote Justin Marks et au chanteur pop Pitbull. Il roulera sur le légendaire circuit routier qui a déjà accueilli le Grand Prix des États-Unis le 21 août.

« Je n’envisageais pas un retour en piste, mais Justin est venu chez moi en Suisse et m’a convaincu de le faire en me présentant son projet de développer un programme de course de pointe, a dit Raikkonen par voie de communiqué jeudi. Ce sera amusant, mais je serai très sérieux dans ma démarche. Je sais que la série NASCAR est très compétitive, et ce sera un grand défi. »

Marks a précisé que le vétéran pilote ne participera qu’à l’épreuve de Watkins Glen sous l’égide du programme « PROJECT91 » en 2022. Il a cependant ajouté que d’autres courses, impliquant d’autres pilotes, sont dans les cartons pour 2023.

« Kimi Raikkonen est le premier pilote auquel j’ai pensé en créant’PROJECT91’, a évoqué Marks par voie de communiqué. Kimi est un pilote prestigieux, qui possède un talent immense et beaucoup de partisans. Nous avons longuement discuté, et comme nous, il est prêt à travailler très fort en prévision de la course à Watkins Glen. »

Le Finlandais, surnommé « Iceman », a pris part à 349 Grands Prix en carrière. Il a enregistré 21 victoires, signé 103 podiums et fût, bien sûr, champion du monde de F1 avec Ferrari en 2007. Il avait annoncé sa retraite de la série reine du sport automobile après la conclusion de la dernière campagne.

Ce n’est pas la première fois que Raikkonen se retire de la F1, puisqu’il avait quitté la’Scuderia’en 2009 afin de faire du rallye et de participer au championnat des camionnettes de la série NASCAR.