Leclerc et Ferrari donnent le ton lors de la première séance d’essais libres

(Montmeló) Le meneur au championnat, Charles Leclerc, et son coéquipier chez Ferrari, Carlos Sainz, ont réalisé les meilleurs chronos de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne de Formule 1.

Joseph Wilson Associated Press

Leclerc a bouclé le tour le plus rapide en une minute 19,828 secondes. Le champion du monde en titre Max Verstappen s’est classé troisième à 0,336 seconde du rythme de Leclerc au volant de sa Red Bull.

George Russell de Mercedes a terminé quatrième, suivi de Fernando Alonso (Alpine) et de Lewis Hamilton (Mercedes)

Lance Stroll (Aston Martin) a obtenu la 12e position, à plus de deux secondes du temps de référence, et son coéquipier Sebastian Vettel s’est contenté du 16e rang. Le Canadien Nicholas Latifi (Williams) n’a pu faire mieux que la 19e position.

Leclerc devance Verstappen par 19 points au championnat après cinq courses, mais Verstappen a réduit l’écart après des victoires consécutives en Italie et à Miami.

Les équipes déploient souvent des améliorations majeures en Espagne après quelques courses d’expérience et ce circuit bien connu, où les équipes font également des tests en hiver, est parfait pour mesurer les progrès.

Ferrari espère que les améliorations apportées pourront l’aider à égaler la vitesse en course dont Red Bull a bénéficié lors des deux dernières courses, lorsque Verstappen a devancé Leclerc.

Verstappen a avancé que son équipe prévoyait de réduire le poids de la voiture.

« Notre voiture est un peu lourde, nous devons en réduire le poids », a mentionné Verstappen avant de prendre le volant, vendredi.

La fiabilité semble toutefois être la priorité absolue pour Red Bull, après que des pannes aient empêché Verstappen de terminer les courses à Bahreïn et en Australie, où Leclerc a gagné plus tôt cette saison.

« (Ferrari) vient avec quelques améliorations, il sera donc intéressant de voir ce que cela leur donne à la fin de la journée, a ajouté Verstappen. Nous devons juste nous concentrer sur notre ensemble. Nous voulons un week-end sans pépin. »

Avant les essais, Hamilton et Russell ont tous deux précisé qu’ils s’attendaient à ce que Mercedes fasse des gains ce week-end, même s’ils ne peuvent pas se battre pour la victoire sur un circuit où Hamilton s’est imposé au cours des cinq dernières années.

Le meilleur résultat de cette saison pour Hamilton, victorieux de 103 courses en carrière, est une troisième place lors du coup d’envoi de la saison à Bahreïn.

Russell a jusqu’à présent étonnamment surpassé le septuple champion du monde à sa première année chez Mercedes, faisant mieux que son nouveau coéquipier lors de quatre des cinq courses.

La séance d’essais a marqué les débuts en F1 lors d’un week-end de course de deux jeunes pilotes dans des rôles de substitut. L’Estonien Juri Vips a remplacé Sergio Pérez chez Red Bull, tandis que Nyck de Vries était au volant de la Williams d’Alex Albon. Vips a terminé en bas du tableau, avec Vries deux places au-dessus.

Le vétéran Robert Kubica a également obtenu un tour pour Alfa Romeo à la place de Zhou Guanyu.

Les responsables de la course s’attendent à ce que plus de 110 000 amateurs se présentent pour chacun des trois jours de l’évènement après deux ans de course sans public en raison de la pandémie.

Une deuxième séance d’essais libres est prévue plus tard, vendredi. Les qualifications auront lieu samedi et la course de 66 tours le lendemain.