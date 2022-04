PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, ASSOCIATED PRESS

(Imola) Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix d’Émilie-Romagne, 4e manche de l’année en F1, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d’Imola, en Italie.

Agence France-Presse

Parti en première position, le Néerlandais a dominé la course de la tête et des épaules. Son rival annoncé de la saison, le leader au championnat Charles Leclerc (Ferrari), parti deuxième, a terminé à la 6e place, loin derrière le podium complété par Sergio Pérez (Red Bull) et Lando Norris (McLaren).

Devant un public pourtant acquis à sa cause, Leclerc n’est jamais parvenu à prendre l’avantage sur le champion du monde en titre.

Le Monégasque a pris un mauvais départ, chutant à la 4e place avant de remonter d’une position. Mais au 54e tour (sur 63), le pilote Ferrari est parti à la faute, tombant rapidement en milieu de classement.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Charles Leclerc

Devant des tribunes tout de rouge garnies aux couleurs de Ferrari, Verstappen remporte ainsi sa 2e victoire cette saison après l’Arabie saoudite.

À l’issue de cette manche italienne, Leclerc conserve tout de même la tête du championnat des pilotes.

L’autre pilote Ferrari, Carlos Sainz, a une nouvelle fois été contraint d’abandonner après un accrochage dès le premier tour avec la McLaren de Daniel Ricciardo.

Il s’agit du deuxième abandon de suite pour l’Espagnol après l’Australie, qui, deuxième au championnat avant la manche italienne, rétrograde à la 5e place.

Du côté des Mercedes, l’écurie championne du monde en titre, la performance de George Russell, parti de la 11e place pour remonter à la 4e place à l’issue de la course, peine à masque les difficultés de son coéquipier Lewis Hamilton.

Quatorzième au départ de la course, le septuple champion du monde a terminé à la 13e place et s’est même fait prendre un tour par Verstappen.