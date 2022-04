Charles Leclerc a récolté une deuxième victoire en 2022 après son triomphe lors de la première course de la saison, au Bahreïn.

(Melbourne) Charles Leclerc a couronné un week-end dominant au volant de sa Ferrari en remportant avec brio le Grand Prix de Formule 1 d’Australie dimanche.

Courtney Walsh Associated Press

Le Monégasque de 24 ans a augmenté son avance en tête du classement des pilotes tout en récoltant une deuxième victoire en 2022 après son triomphe lors de la première course de la saison, au Bahreïn.

Leclerc a été en mesure de résister au champion en titre Max Verstappen (Red Bull) lors des premiers tours de piste, et a bien défendu sa position à mi-course, dans le contexte d’une épreuve ralentie par la voiture de sécurité, pour signer une convaincante victoire, par 20,524 secondes.

La voiture était incroyable aujourd’hui. Vraiment. Quelle course ! Quelle journée ! Charles Leclerc

Sergio Perez, sur Red Bull, a surmonté un lent départ pour mériter la deuxième place, devant les Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton.

Orlando Norris et Daniel Ricciardo, tous deux sur McLaren, ont pris les cinquième et sixième positions, respectivement.

Quant à Verstappen, il a connu une autre course frustrante lorsqu’une défaillance mécanique a mis fin à ses espoirs alors qu’il occupait la deuxième place pendant le 39e des 58 tours de l’épreuve.

Toutefois, Verstappen, qui était visiblement déçu après l’épreuve, n’a jamais vraiment menacé Leclerc, dont la Ferrari était clairement plus rapide dans des conditions de course. Leclerc l’a d’ailleurs démontré en réalisant un chrono de 1:20,260 lors de son tour final autour du circuit de l’Albert Park.

De son côté, le Québécois Lance Stroll sur Aston Martin a terminé en 12e place tandis que son coéquipier Sebastian Vettel n’a pas complété la course.

« Nous n’avions pas tout à fait le rythme pour aller chercher des points, bien que nous avons été capables de défendre une position à l’intérieur du top 10, pendant un certain temps, vers la fin de la course. Je pense que notre stratégie de rouler la majeure partie de la course avec des pneus durs était la bonne, mais nous allons devoir analyser les données pour voir ce que nous pouvons apprendre d’autre », a noté Stroll.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a conclu la course en 16e place.