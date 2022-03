Charles Leclerc a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), champion en titre, de 140/1000, son propre équipier espagnol Carlos Sainz Jr de 246/1000 et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) de 286/1000.

(Jeddah) Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Arabie saoudite, 2e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le Circuit urbain de Jeddah (6,174 km).

Agence France-Presse

Ces essais ont été retardés de 15 minutes après une série d’attaques dans le pays, notamment sur une installation pétrolière de Jeddah, revendiquées par les rebelles yéménites houthis.

Mais « les autorités ont confirmé que l’évènement peut continuer comme prévu », a par la suite annoncé le promoteur du championnat, Formula 1.

Déjà le plus rapide des essais libres 1 en fin d’après-midi en 1 min 30 sec 772/1000, Leclerc, vainqueur du GP inaugural à Bahreïn la semaine passée, a porté son chrono à 1 min 30 sec 074/1000 une fois la nuit tombée, dans les conditions des qualifications samedi et de la course dimanche.

Il a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), champion en titre, de 140/1000, son propre équipier espagnol Carlos Sainz Jr de 246/1000 et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) de 286/1000.

Ces trois-là étaient toutefois chaussés de pneus moyens contre des pneus tendres, plus rapides sur un tour, pour Leclerc.

Leclerc et Sainz ont tous deux écourté leur séance après avoir approché d’un peu trop près les murets de sécurité, endommageant leurs monoplaces.

Les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell suivent en 5e et 6e positions à 439 et 590/1000 respectivement de Leclerc, eux aussi sur des pneus tendres.

Chez Aston Martin, l’Allemand Nico Hülkenberg remplace encore son compatriote Sebastian Vettel, testé positif à la COVID-19 la semaine dernière. Vettel devrait faire son retour lors de la prochaine manche en Australie du 8 au 10 avril.

La troisième et dernière séance d’essais libres est programmée samedi à 17 h locales, avant les qualifications à 20 h (18 h).

2e séance d’essais libres

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1 : 30 074 (15 tours)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1 : 30 214 (23)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1 : 30 320 (12)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1 : 30 360 (24)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 30 513 (24)

George Russell (GBR/Mercedes) 1 : 30 664 (29)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1 : 30 735 (26)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1 : 30 760 (26)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1 : 30 832 (14)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1 : 30 886 (26)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1 : 30 944 (27)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1 : 30 963 (29)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1 : 31 169 (27)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1 : 31 372 (28)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1 : 31 527 (23)

Nico Hülkenberg (GER/Aston Martin-Mercedes) 1 : 31 615 (30)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1 : 31 615 (27)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1 : 31 814 (26)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1 : 31 866 (29)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1 : 32 344 (13)