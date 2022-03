Un doublé de Ferrari. Un abandon de Max Verstappen. Un podium inespéré pour Lewis Hamilton. Le premier Grand Prix de la saison en Formule 1 a donné lieu à tout un spectacle, dimanche après-midi.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Tout s’est joué dans les huit derniers tours sur le circuit international de Sakhir, au Bahreïn. Au 49e, l’arrière de la AlphaTauri de Pierre Gasly a pris feu, forçant la sortie de la voiture de sécurité. Le Monégasque Charles Leclerc, qui a mené tout au long de la course, a vu son principal rival Max Verstappen profiter de la neutralisation pour combler l’important écart qui le séparait de lui.

On croyait alors à une chaude lutte entre la Ferrari et la Red Bull en vue des derniers tours, un peu à l’image de ce qui s’est produit en finale de la saison 2021 entre Red Bull et Mercedes. Eh bien non. À la surprise générale, le champion en titre, qui éprouvait des problèmes de direction depuis quelques tours, a été forcé d’abandonner au 55e tour. L’Espagnol Carlos Sainz, bien installé en troisième place tout au long de la course, avait déjà profité du ralentissement du Néerlandais pour le devancer et prendre le deuxième rang, derrière son coéquipier.

Les choses ont continué de s’écrouler pour l’équipe Red Bull. Son dernier pilote en piste, Sergio Perez, qui occupait la troisième position dans le tout dernier tour, a aussi perdu de la puissance avant de faire un tête-à-queue. Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, ne s’est pas fait prier pour prendre le troisième rang et monter sur le podium.

PHOTO GIUSEPPE CACACE, REUTERS Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc et Lewis Hamilton

C’est une première victoire depuis le Grand Prix d’Italie en 2019 pour Leclerc, qui a également réussi le tour le plus rapide. Une journée remarquable.

« Je suis tellement content ! a-t-il lancé, tout sourire, au micro de la F1 après la course. Je n’arrête pas de le répéter, mais les deux dernières années ont été incroyablement difficiles pour l’équipe et nous savions que ce serait une grande opportunité [cette année]. Les gars ont tellement fait un bon travail pour bâtir cette voiture extraordinaire. »

Nous commençons de la meilleure façon possible. […] Nous n’aurions pas pu demander mieux. Charles Leclerc

Le Québécois Lance Stroll, qui prenait le départ au 19e rang, a conclu la course en 12e position. Quant au Torontois Nicholas Latifi, il a pris le 16e rang au volant de sa Williams.

Podium inespéré

Il s’agit d’un podium pour le moins inattendu pour Mercedes, qui ne l’a pas eu facile au cours des dernières semaines. Dans les derniers jours, Lewis Hamilton avait ouvertement reconnu que l’équipe n’était pas « au sommet ».

Lors des qualifications, samedi, le Britannique avait obtenu une décevante 5e place sur la grille de départ, tandis que son coéquipier George Russell se plaçait au 9e rang. Ils auront finalement conclu en 3e et 4e place.

« C’était une course tellement difficile, a soutenu Hamilton. Nous avons eu des difficultés pendant les essais. C’est le meilleur résultat qu’on aurait pu espérer. C’est malheureux pour les deux autres pilotes [Verstappen et Perez], mais nous avons fait du mieux que nous pouvions et nous sommes reconnaissants pour ces points de classement. »

« Félicitations à Ferrari, a-t-il également mentionné. Je suis tellement heureux de les voir bien faire encore. C’est une équipe historique et épique. C’est bien de les voir dominer à nouveau. »