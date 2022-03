Dans quelques heures, les 20 monoplaces de Formule 1 s’aligneront sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn. Les feux rouges s’allumeront, un à un. Et le bruit des moteurs retentira enfin dans la petite île située à l’est de l’Arabie saoudite. Ainsi s’entamera une saison de nouveautés qui ne laissent personne indifférent.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

PHOTO GIUSEPPE CACACE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE À 23 ans, Lance Stroll s’apprête à prendre part à sa sixième saison en Formule 1.

Tirer le meilleur de la voiture

« Une autre saison de Formule 1 ! Je suis prêt. Pas de COVID pour moi », a lancé un Lance Stroll tout sourire en se présentant virtuellement devant les médias canadiens, jeudi matin. Il faisait référence à son compatriote chez Aston Martin, Sebastian Vettel, qui a eu un résultat positif à la COVID-19 et ratera ainsi la première course de la saison. C’est l’Allemand Nico Hülkenberg qui le remplacera.



À 23 ans, Stroll s’apprête à prendre part à sa sixième saison en Formule 1. Le jeune pilote est monté sur le podium à trois reprises dans sa carrière. En 2021, il a pris le 13e rang du Championnat des pilotes avec 34 points, tout juste derrière Vettel.

Quelles sont donc les attentes d’Aston Martin et de Stroll pour 2022 ? Une question à laquelle il est encore difficile pour le natif de Mont-Tremblant de fournir une réponse. La course de dimanche, la première de 23, en dira long sur la suite des choses.

Si la voiture est capable de faire des podiums et de gagner des courses, je veux sortir ça de la voiture. Si la voiture est assez bonne pour finir 12e ou 10e, je veux en extraire le maximum et finir 10e. Lance Stroll

« C’est encore très tôt pour avoir des attentes, mais pour moi personnellement, je veux continuer à m’améliorer dans les endroits où c’est possible.

« Honnêtement, je n’ai aucune idée d’où on se situe par rapport aux autres [équipes]. C’est très difficile de comprendre où tout le monde se situe maintenant. Ça change tellement vite. »

Difficile, également, de se baser sur les deux séances d’essais hivernaux qui ont eu lieu à Barcelone et à Bahreïn au cours des dernières semaines. « Durant les tests, tout le monde utilise différents réglages et niveaux d’essence dans la voiture, a-t-il expliqué. Ils font des temps à différents moments de la journée. »

Le fils du milliardaire Lawrence Stroll ne s’attend néanmoins pas à ce que l’ordre des choses soit chamboulé cette année. On devrait donc, selon lui, retrouver les Red Bull, Mercedes et Ferrari en tête. Et ce, même si le septuple champion du monde Lewis Hamilton a éprouvé quelques difficultés lors des essais.

Je ne pense pas que sept ou huit équipes seront capables de remporter une course tous les dimanches. Mais j’adorerais voir une Formule 1 où quatre ou cinq équipes sont capables de se battre pour des podiums et des victoires. Lance Stroll

« Sauf que dans l’histoire de la Formule 1, avec tous les changements de règlements, ce n’est jamais arrivé. C’est toujours une ou deux équipes qui semblent avoir un avantage sur le reste du groupe et qui se battent pour un championnat », souligne le pilote.

« C’est de la merde »

Lance Stroll n’a pas mâché ses mots quand est venu le temps de parler de la nouvelle réglementation. S’il la qualifiait d’« excitante » avant les essais, au début de février, son discours n’est plus le même aujourd’hui. Le nouveau bolide est « beaucoup plus lourd », a-t-il déploré.

« C’est de la merde, honnêtement, a-t-il lancé avec un sourire en coin. C’est trop lourd. Ça change beaucoup de caractéristiques des voitures. […] Ça enlève un peu du plaisir à conduire, malheureusement. »

Je crois que c’est important que tout le monde pense à un changement de réglementation parce que si on continue dans cette direction, ça ne sera plus des voitures de Formule 1 incroyables à conduire. Lance Stroll

« Ça va devenir de plus en plus lourd, et il faut en venir à un point où on doit enlever un peu de poids. »

L’athlète de 23 ans a aussi indiqué éprouver des problèmes de visibilité en raison de la grosseur des pneus, qui sont passés de 13 à 18 po cette saison. Il est, semble-t-il, plus ardu pour les pilotes de voir et d’approcher les virages.

À Bahreïn, il faut donc s’attendre à une course d’adaptation, de « développement », croit-il.

« Je pense que tout le monde a plus de difficulté cette année que l’année passée, alors on va vraiment juste comprendre cette semaine, dans la première course, où on est, comment on se compare aux autres. Et même dans les deux ou trois prochaines courses, [on va voir] sur quels aspects on doit travailler.

« Tout le monde comprendra son véhicule de plus en plus au fil des courses et y apportera de nouveaux changements », a-t-il ajouté.

« Tout le monde est très proche »

Chez Williams, le pilote canadien Nicholas Latifi était aussi souriant en conférence de presse, lui pour qui la dernière campagne ne s’est pas particulièrement bien terminée. Tous se souviendront de sa sortie de piste dans les derniers tours du Grand Prix d’Abou Dabi, qui a ultimement coûté le titre mondial à Hamilton.

Comme Stroll, Latifi s’attend à voir les mêmes équipes mener le bal. C’est plutôt la bataille du milieu de peloton qui sera intéressante, selon lui.

PHOTO THAIER AL-SUDANI, REUTERS Nicholas Latifi

Il n’y a pas de troisième tiers qui traîne derrière, maintenant. Tout le monde est très proche, en fonction de la course, de la piste. Nicholas Latifi

« J’espère que le peloton va être plus rapproché et plus proche de la tête. Mais je pense qu’il est encore beaucoup trop tôt pour le savoir. »

Latifi a conclu la saison dernière au 17e rang du classement des pilotes avec une récolte de 7 points. Son équipe s’est placée au 8e rang du Championnat des constructeurs.

Comme tous les pilotes, Latifi et son nouveau partenaire, le Thaïlandais Alex Albon, ont pu tester leur nouveau bolide, qui porte une jolie robe bleu dégradé.

« [Les véhicules] sont relativement plus rigides, donc la conduite n’est pas aussi agréable qu’avec les voitures précédentes. Mais c’est probablement un commentaire commun parmi tous les pilotes, pour être honnête. »

Rappelons que la F1 a annoncé au début du mois de mars avoir rompu son entente avec le Grand Prix de Russie, qui devait avoir lieu le 25 septembre à Sotchi. Cette décision a été prise en raison de l’invasion russe qui se poursuit en Ukraine.

« C’était la bonne décision à 100 %, a affirmé Latifi à ce sujet. Je veux dire, je pense que ç’aurait été très inconfortable comme situation pour plusieurs personnes d’aller concourir là-bas avec tout ce qui se passe actuellement. »

Les pilotes en bref

Lance Stroll

PHOTO GLENN DUNBAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Lance Stroll

Date de naissance : 29 octobre 1998

Lieu de naissance : Montréal (Canada)

Nationalité : canadienne

Écurie 2022

Aston Martin (moteur Mercedes)

Numéro de course

8

Palmarès en F1

GP disputés : 100

Écuries : Williams (2017-2018), Racing Point (2019-2020), Aston Martin (depuis 2021)

Débuts : Australie 2017 (abandon)

Podiums : 3

Meilleur résultat en course : 3e

Position de tête : 1

Classement au Championnat du monde des pilotes : 11e (2020), 12e (2017), 13e (2021), 15e (2019), 18e (2018)

Sebastian Vettel

PHOTO GIUSEPPE CACACE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Sebastian Vettel (à gauche), en compagnie d'un membre de l'écurie Aston Martin, sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn, le 11 mars

Date de naissance : 3 juillet 1987

Lieu de naissance : Heppenheim (Allemagne)

Nationalité : allemande

Écurie 2022

Aston Martin (moteur Mercedes)

Numéro de course

5

Palmarès en F1

Champion du monde 2010, 2011, 2012, 2013

GP disputés : 279

Écuries : BMW-Sauber (août 2006-juillet 2007), Toro Rosso (août 2007-2008), Red Bull (2009-2014), Ferrari (2015-2020), Aston Martin (depuis 2021)

Débuts : États-Unis 2007 (8e)

Première victoire : Italie 2008

Dernière victoire : Singapour 2019

Victoires : 53

Podiums (victoires comprises) : 122

Positions de tête : 57

Classement au Championnat du monde des pilotes : 1er (2010, 2011, 2012, 2013), 2e (2009, 2017, 2018), 3e (2015), 4e (2016), 5e (2014, 2019), 8e (2008), 12e (2021), 13e (2020), 14e (2007)

Nicholas Latifi

PHOTO GIUSEPPE CACACE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Nicholas Latifi

Date de naissance : 29 juin 1995

Lieu de naissance : Montréal (Canada)

Nationalité : canadienne

Écurie 2022

Williams (moteur Mercedes)

Numéro de course

6

Palmarès en F1

GP disputés : 39

Écurie : Williams (depuis 2020)

Débuts : Autriche 2020 (11e)

Meilleur résultat en course : 7e

Meilleur résultat en qualifications : 10e

Classement au Championnat du monde des pilotes : 17e (2021), 21e (2020)

Alexander Albon

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Alexander Albon

Date de naissance : 23 mars 1996

Lieu de naissance : Londres (Royaume-Uni)

Nationalité : thaïlandaise

Écurie 2022

Williams (moteur Mercedes)

Numéro de course

23

Palmarès en F1

GP disputés : 38

Écuries : Toro Rosso (mars-août 2019), Red Bull (août 2019-2020), Williams (depuis 2022)

Débuts : Australie 2019 (14e)

Podiums : 2

Meilleur résultat en course : 3e (Toscane et Bahreïn 2020)

Meilleur résultat en qualifications : 4e

Classement au Championnat du monde des pilotes : 7e (2020), 8e (2019)

Sergio Pérez

PHOTO MAZEN MAHDI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Sergio Pérez

Date de naissance : 26 janvier 1990

Lieu de naissance : Guadalajara (Mexique)

Nationalité : mexicaine

Écurie 2022

Red Bull (moteur Red Bull-Honda)

Numéro de course

11

Palmarès en F1

GP disputés : 213

Écuries : Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India (2014-2018), Racing Point (2019-2020), Red Bull (à partir de 2021)

Débuts : Australie 2011 (disqualifié)

Première victoire : Sakhir 2020

Dernière victoire : Azerbaïdjan 2021

Victoires : 2

Podiums (victoires comprises) : 15

Meilleur résultat en qualifications : 2e

Classement au Championnat du monde des pilotes : 4e (2020, 2021), 7e (2016, 2017), 8e (2018), 9e (2015), 10e (2012, 2014, 2019), 11e (2013), 16e (2011)

Max Verstappen

PHOTO GIUSEPPE CACACE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

Date de naissance : 30 septembre 1997

Lieu de naissance : Hasselt (Belgique)

Nationalité : néerlandaise, de mère belge et de père néerlandais (Jos Verstappen, ex-pilote de F1)

Écurie 2022

Red Bull (moteur Red Bull-Honda)

Numéro de course

1

Palmarès en F1

Champion du monde 2021

GP disputés : 141

Écuries : Toro Rosso (2015-2016, jusqu’au GP de Russie), Red Bull (depuis 2016, à partir du GP d’Espagne)

Débuts : Australie 2015 (abandon)

Première victoire : Espagne 2016

Dernière victoire : Abou Dabi 2021

Victoires : 20

Podiums (victoires comprises) : 60

Positions de tête : 13

Classement au Championnat du monde des pilotes : 1er (2021), 3e (2019, 2020), 4e (2018), 5e (2016), 6e (2017), 12e (2015)

George Russell

PHOTO GIUSEPPE CACACE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE George Russell

Date de naissance : 15 février 1998

Lieu de naissance : King’s Lynn (Royaume-Uni)

Nationalité : britannique

Écurie 2022

Mercedes

Numéro de course

63

Palmarès en F1

GP disputés : 60

Écuries : Williams (2019-2021), Mercedes (depuis 2022)

Débuts : Australie 2019 (16e)

Meilleur résultat en course : 2e (Belgique 2021)

Meilleur résultat en qualifications : 2e (Sakhir 2020 avec Mercedes, Belgique 2021)

Classement au Championnat du monde des pilotes : 15e (2021), 18e (2020), 20e (2019)

Lewis Hamilton

PHOTO GIUSEPPE CACACE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Lewis Hamilton

Date de naissance : 7 janvier 1985

Lieu de naissance : Stevenage (Royaume-Uni)

Nationalité : britannique

Écurie 2022

Mercedes

Numéro de course

44

Palmarès en F1

Champion du monde 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 (7 titres, record partagé avec l’Allemand Michael Schumacher)

GP disputés : 288

Écuries : McLaren (2007-2012), Mercedes (depuis 2013)

Débuts : Australie 2007 (3e)

Première victoire : Canada 2007

Dernière victoire : Arabie saoudite 2021

Victoires : 103 (record)

Podiums (victoires comprises) : 182 (record)

Positions de tête : 103 (record)

Classement au Championnat du monde des pilotes : 1er (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), 2e (2007, 2016, 2021), 4e (2010, 2012, 2013), 5e (2009, 2011)

Carlos Sainz fils

PHOTO MAZEN MAHDI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Sainz fils

Date de naissance : 1er septembre 1994

Lieu de naissance : Madrid (Espagne)

Nationalité : espagnole

Écurie 2022

Ferrari

Numéro de course

55

Palmarès en F1

GP disputés : 140

Écuries : Toro Rosso (2015-octobre 2017), Renault (octobre 2017-2018), McLaren (2019-2020), Ferrari (depuis 2021)

Débuts : Australie 2015 (9e)

Podiums : 6

Meilleur résultat en course : 2e (Italie 2020, Monaco 2021)

Meilleur résultat en qualifications : 2e (Russie 2021)

Classement au Championnat du monde des pilotes : 5e (2021), 6e (2019, 2020), 9e (2017), 10e (2018), 12e (2016), 15e (2015)

Charles Leclerc

PHOTO HAMAD I MOHAMMED, ARCHIVES REUTERS Charles Leclerc

Date de naissance : 16 octobre 1997

Lieu de naissance : Monaco

Nationalité : monégasque

Écurie 2022

Ferrari

Numéro de course

16

Palmarès en F1

GP disputés : 80

Écuries : Sauber (2017-2018), Ferrari (depuis 2019)

Débuts : Australie 2018 (13e)

Première victoire : Belgique 2019

Dernière victoire : Italie 2019

Victoires : 2

Podiums (victoire comprises) : 13

Positions de tête : 9

Classement au Championnat du monde des pilotes : 4e (2019), 7e (2021), 8e (2020), 13e (2018)

Pierre Gasly

PHOTO MIGUEL MEDINA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Pierre Gasly

Date de naissance : 7 février 1996

Lieu de naissance : Rouen (France)

Nationalité : française

Écurie 2022

AlphaTauri (moteur Red Bull-Honda)

Numéro de course

10

Palmarès en F1

GP disputés : 86

Écuries : Toro Rosso (octobre 2017-2018), Red Bull (mars-août 2019), AlphaTauri (depuis septembre 2019)

Débuts : Malaisie 2017 (14e)

Victoire : 1 (Italie 2020)

Podiums (victoire comprise) : 3

Meilleur résultat en qualifications : 2e

Classement au Championnat du monde des pilotes : 7e (2019), 9e (2021), 10e (2020), 15e (2018), 21e (2017)

Yuki Tsunoda

PHOTO ALBERT GEA, ARCHIVES REUTERS Yuki Tsunoda

Date de naissance : 11 mai 2000

Lieu de naissance : Sagamihara (Japon)

Nationalité : japonaise

Écurie 2022

AlphaTauri (moteur Red Bull-Honda)

Numéro de course

22

Palmarès en F1

GP disputés : 21

Écurie : AlphaTauri (depuis 2021)

Débuts : Bahreïn 2021 (9e)

Meilleur résultat en course : 4e (Abou Dabi 2021)

Meilleur résultat en qualifications : 7e

Classement au Championnat du monde des pilotes : 14e (2021)

Esteban Ocon

PHOTO GIUSEPPE CACACE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Esteban Ocon

Date de naissance : 17 septembre 1996

Lieu de naissance : Évreux (France)

Nationalité : française

Écurie 2022

Alpine

Numéro de course

31

Palmarès en F1

GP disputés : 89

Écuries : Manor (août-novembre 2016), Force India/Racing Point (2017-2018), Renault (2020), Alpine (depuis 2021)

Débuts : Belgique 2016 (16e)

Victoire : 1 (Hongrie 2021)

Podiums (victoire comprise) : 2

Meilleur résultat en qualifications : 3e (Italie 2017 et Belgique 2018)

Classement au Championnat du monde des pilotes : 8e (2017), 11e (2021), 12e (2018, 2020), 23e (2016)

Fernando Alonso

PHOTO LLUIS GENE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Fernando Alonso

Date de naissance : 29 juillet 1981

Lieu de naissance : Oviedo (Espagne)À

Nationalité : espagnole

Écurie 2022

Alpine

Numéro de course

14

Palmarès en F1

Champion du monde 2005 et 2006

GP disputés : 334

Écuries : Minardi (2001), Renault (2002, pilote d’essai), Renault (2003-2006), McLaren-Mercedes (2007), Renault (2008-2009), Ferrari (2010-2014), McLaren-Honda (2015-2017), McLaren-Renault (2018), Alpine (depuis 2021)

Débuts : Australie 2001 (12e)

Première victoire : Hongrie 2003

Dernière victoire : Espagne 2013

Victoires : 32

Podiums (victoires comprises) : 98

Positions de tête : 22

Classement au Championnat du monde des pilotes : 1er (2005, 2006), 2e (2010, 2012, 2013), 3e (2007), 4e (2004, 2011), 5e (2008), 6e (2003, 2014), 9e (2009), 10e (2016, 2021), 11e (2018), 15e (2017), 17e (2015), 23e (2001)

Daniel Ricciardo

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Daniel Ricciardo

Date de naissance : 1er juillet 1989

Lieu de naissance : Perth (Australie)

Nationalité : australienne

Écurie 2022

McLaren (moteur Mercedes)

Numéro de course

3

Palmarès en F1

GP disputés : 210

Écuries : HRT (2011), Toro Rosso (2012-2013), Red Bull (2014-2018), Renault (2019-2020), McLaren (depuis 2021)

Débuts : Grande-Bretagne 2011 (19e)

Première victoire : Canada 2014

Dernière victoire : Italie (Monza) 2021

Victoires : 8

Podiums (victoires comprises) : 32

Positions de tête : 3

Classement au Championnat du monde des pilotes : 3e (2014, 2016), 5e (2017, 2020), 6e (2018), 8e (2015, 2021), 9e (2019), 14e (2013), 18e (2012), 27e (2011)

Lando Norris

PHOTO HAMAD I MOHAMMED, ARCHIVES REUTERS Lando Norris

Date de naissance : 13 novembre 1999

Lieu de naissance : Bristol (Royaume-Uni)

Nationalité : britannique



Écurie 2022

McLaren (moteur Mercedes)

Numéro de course

4

Palmarès en F1

GP disputés : 60

Écurie : McLaren (depuis 2019)

Débuts : Australie 2019 (12e)

Meilleur résultat en course : 2e

Podiums : 5

Position de tête : 1

Classement au Championnat du monde des pilotes : 6e (2021), 9e (2020), 11e (2019)

Valtteri Bottas

PHOTO GIUSEPPE CACACE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Valtteri Bottas

Date de naissance : 28 août 1989

Lieu de naissance : Nastola (Finlande)

Nationalité : finlandaise

Écurie 2022

Alfa Romeo (moteur Ferrari)

Numéro de course

77

Palmarès en F1

GP disputés : 178

Écuries : Williams (2013-2016), Mercedes (2017-2021), Alfa Romeo (depuis 2022)

Débuts : Australie 2013 (14e)

Première victoire : Russie 2017

Dernière victoire : Turquie 2021

Victoires : 10

Podiums (victoires comprises) : 67

Positions de tête : 20

Classement au Championnat du monde des pilotes : 2e (2019, 2020), 3e (2017, 2021), 4e (2014), 5e (2015, 2018), 8e (2016), 17e (2013)

Guanyu Zhou

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB FORMULA1.COM Guanyu Zhou

Date de naissance : 30 mai 1999

Lieu de naissance : Shanghai (Chine)

Nationalité : chinoise

Écurie 2022

Alfa Romeo (moteur Ferrari)

Numéro de course

24

Palmarès en F1

Première saison

Palmarès hors F1 : 3e de F2 en 2021, 1er du championnat d’Asie de Formule 3 en 2021, 6e en F2 en 2020, 7e en F2 en 2019

Kevin Magnussen

PHOTO HAMAD I MOHAMMED, ARCHIVES REUTERS Kevin Magnussen

Date de naissance : 5 octobre 1992

Lieu de naissance : Roskilde (Danemark)

Nationalité : danoise

Écurie 2022

Haas (moteur Ferrari)

Numéro de course

20

Palmarès en F1

GP disputés : 119

Écuries : McLaren (2014), Renault (2016), Haas (2017-2020, retour en 2022)

Débuts : Australie 2014 (2e)

Meilleur résultat en course : 2e (Australie 2014)

Podium : 1

Meilleur résultat en qualifications : 4e (Australie et Allemagne 2014)

Classement au Championnat du monde des pilotes : 9e (2018), 11e (2014), 14e (2017), 16e (2019, 2016), 20e (2020)

Mick Schumacher

PHOTO ALBERT GEA, ARCHIVES REUTERS Mick Schumacher

Date de naissance : 22 mars 1999

Lieu de naissance : Vufflens-le-Château (Suisse)

Nationalité : allemande

Écurie 2022

Haas (moteur Ferrari)

Numéro de course

47

Palmarès en F1

GP disputés : 22

Écurie : Haas (depuis 2021)

Débuts : Bahreïn 2021 (16e)

Meilleur résultat en course : 12e (Hongrie 2021)

Meilleur résultat en qualifications : 14e

Classement au Championnat du monde des pilotes : 19e (2021)