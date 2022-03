Le casque blanc de Sebastian Vettel (qui porte la combinaison verte), barré de bleu et de jaune, porte également une colombe, le signe « Peace and love », les mots « No war » (Non à la guerre) et les paroles de la chanson Imagine de John Lennon.

(Sakhir) Le pilote allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) a pris la piste avec un casque aux couleurs de l’Ukraine, pour protester contre l’invasion russe, lors des seconds essais de présaison de Formule 1 à Bahreïn jeudi.

Agence France-Presse

Le casque blanc, barré de bleu et de jaune, porte également une colombe, le signe « Peace and love », les mots « No war » (Non à la guerre) et les paroles de la chanson Imagine de John Lennon.

À l’initiative de l’association des pilotes de Grands Prix, la GPDA, dix-huit des titulaires sur la grille (à l’exception du Britannique Lewis Hamilton et du Danois Kevin Magnussen) ont posé derrière un drapeau ukrainien et une bannière portant les mots « No war » sur la grille de départ du circuit de Sakhir, à Bahreïn, mercredi. Tous portaient également un t-shirt barré des mots « No war ».

Hamilton, lui, s’est exprimé sur Instagram. « Je suis de tout cœur avec le courageux peuple d’Ukraine qui défend fermement ses valeurs de liberté et de paix », a-t-il notamment écrit, avant d’appeler à soutenir un groupement d’ONG britanniques.

Les seconds essais de présaison se tiennent à Bahreïn de jeudi à samedi, avant le premier GP de la saison, sur le même circuit, la semaine suivante.