(Barcelone) Les McLaren ont continué d’étaler leur puissance lors des essais hivernaux de Formule 1 jeudi, au cours d’une journée où le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a déclaré qu’il ne participera pas au Grand Prix de Russie à cause de l’attaque de ce pays à l’endroit de l’Ukraine.

Associated Press

Vettel a déclaré que l’Association des pilotes de Grand Prix, dont il est le leader, va discuter du sujet tandis que les responsables de la F1 ont affirmé qu’ils « surveillaient de près » les développements.

Sur la piste, le pilote McLaren Daniel Ricciardo a pris le relais de son coéquipier Lando Norris et a réalisé le meilleur chrono de la session matinale. Ferrari est demeuré proche, comme ce fut le cas mercredi, alors que Carlos Sainz a inscrit le deuxième temps.

Un drapeau rouge a marqué cette séance, résultat de ce qui a semblé être un problème de boîte de vitesses de la Red Bull de Sergio Perez. Ce dernier a inscrit le huitième temps.

Son coéquipier Max Verstappen, champion du monde en titre, n’a eu aucun problème de fiabilité, et il est le pilote ayant enregistré le plus grand nombre de tours de piste.

Le Britannique Lewis Hamilton, qui a perdu le titre de champion du monde aux mains de Verstappen lors du dernier tour de la dernière course en 2021, n’est pas retourné sur la piste au volant de sa Mercedes après le drapeau rouge. Il a complété en neuvième place.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) a inscrit le troisième temps, devant Alex Albon (Williams) et le Québécois Lance Stroll, sur Aston Martin.

Quant à Vettel, le coéquipier de Stroll chez Aston Martin, il s’est dit « choqué » par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

« Je suis sûr que c’est quelque chose dont nous allons parler en tant que pilotes. Nous verrons dans le futur, mais je pense que ma décision (de ne pas participer au Grand Prix de Russie) est déjà prise. »

Dans un communiqué, les responsables de la F1 ont déclaré qu’ils « suivaient de près les développements très instables », mais ne se sont pas avancés au sujet d’une annulation éventuelle de la course, qui doit avoir lieu à Sotchi en septembre.

Nikita Mazepin est le seul pilote russe à évoluer en Formule 1. Il est un porte-couleurs de l’écurie Haas, qui a connu des ennuis de fiabilité mercredi, mais dont les performances ont été meilleures lors du deuxième jour avec Mick Schumacher au volant.

La recrue Zhou Guanyu, le premier pilote chinois dans l’histoire de la F1, a participé à ses premiers essais derrière le volant de sa Alfa Romeo lors de la séance d’après-midi sur le circuit de Barcelone-Catalogne.

L’écurie a connu des ennuis et Valtteri Bottas, le coéquipier de Guanyu, n’a pas été en mesure de compléter beaucoup de tours lors de la séance matinale, jeudi.

La F1 compte sur une nouvelle génération de bolides à la suite de changements majeurs qui ont été apportés pour essayer de rendre la série plus compétitive.

De nouvelles exigences au niveau de l’aérodynamisme et des pneus sont en place dans l’espoir de permettre aux pilotes d’être plus près l’un de l’autre et hausser le nombre de dépassements.