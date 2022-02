(Barcelone) Le pilote Ferrari Charles Leclerc s’est révélé le plus rapide lors de la première matinée des essais hivernaux de la Formule 1, mercredi, alors que les nouvelles voitures 2022 sont entrées en piste pour la première fois après l’un des plus grands changements de réglementation du sport.

Associated Press

Leclerc a réalisé un chrono d’une minute 20 165 secondes sur le circuit de Barcelone-Catalogne, terminant devant Lando Norris (McLaren).

Le champion en titre Max Verstappen a effectué le plus de tours au volant de sa Red Bull, mais n’a terminé que sixième. George Russell, le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, a terminé troisième, devant Sebastian Vettel d’Aston Martin. Fernando Alonso, le pilote le plus âgé du plateau à 40 ans, a fini septième avec Alpine.

Hamilton devrait prendre le relais pour Mercedes lors de la séance de l’après-midi.

« En regardant toutes les différentes voitures dans la voie des stands, je pense que c’est l’une des saisons les plus excitantes et intéressantes que j’aie jamais entreprises, a mentionné Hamilton. Ce sera intéressant de voir où tout le monde en est et où nous en sommes lors de la première course. »

Il s’agit du premier de trois jours consécutifs d’essais à Barcelone. Trois autres sont prévus du 10 au 12 mars à Bahreïn avant l’ouverture de la saison le 20 mars.

Les nouveaux pontons de Red Bull ont attiré l’attention avec un design différent de celui de la plupart des autres équipes. Plusieurs ensembles de conception différents ont été exposés alors que les équipes ont opté pour des solutions variées pour se conformer aux nouvelles règles.

La F1 a procédé à une refonte majeure de sa réglementation pour essayer d’améliorer les courses et de rendre la série plus compétitive, avec de nouvelles exigences en matière d’aérodynamisme et de pneus qui, espérons-le, permettront aux pilotes de rouler plus près les uns des autres et de permettre davantage de dépassements.

Les voitures ont une apparence différente avec de nouveaux ailerons arrière et avant, ainsi que des roues plus grandes. Elles sont également plus lourdes que la génération précédente et utilisent un pourcentage plus élevé de carburant durable.

Arborant une livrée camouflage, Alfa Romeo a connu des difficultés lors de la séance du matin, le pilote de réserve Robert Kubica ne faisant que quelques tours. Valtteri Bottas, l’ancien coéquipier d’Hamilton chez Mercedes, prendra le relais en après-midi. Carlos Sainz remplacera Leclerc pour Ferrari.

La dernière fois que la F1 a effectué des changements aussi drastiques de ses règles, c’était en 2014, lorsque l’ère du turbohybride a commencé. En 2017, la F1 avait déjà introduit des changements de conception qui rendaient les voitures plus larges et plus rapides pour essayer de rendre la série plus excitante, bien que cela n’ait pas empêché Mercedes et Red Bull de dominer.

Ce sera la plus longue saison de F1 à ce jour avec 23 courses, avec le début du Grand Prix de Miami en mai sur un circuit urbain. Les courses au Japon, au Canada, en Australie et à Singapour reviennent après avoir été retirées du calendrier en raison de la pandémie de COVID-19.