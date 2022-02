(Brackley) Lewis Hamilton a minimisé les spéculations selon lesquelles il envisageait de quitter la Formule 1 après la dernière course controversée de l’année dernière qui a coûté au pilote Mercedes un huitième championnat record.

Associated Press

« Je n’ai jamais dit que j’allais arrêter », a affirmé Hamilton, vendredi, lors du dévoilement de la Mercedes pour la prochaine saison de F1.

Hamilton a ajouté qu’il « avait eu besoin de prendre du recul » après le Grand Prix d’Abou Dabi, où le pilote de Red Bull Max Verstappen a remporté son premier titre mondial à la suite d’une décision controversée.

« Ce fut évidemment une période difficile pour moi », a reconnu Hamilton à son retour devant le public.

Je suis finalement arrivé à un point où j’ai décidé que j’allais m’attaquer à une autre saison. Lewis Hamilton

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a révélé qu’il n’a « jamais été inquiet » que Hamilton se retire.

« Au sein de l’équipe, nous savions qu’il avait besoin de prendre le temps de réfléchir et surtout de comprendre comment il reviendrait dans le bon état d’esprit, a commenté Wolff.

« Je pense que ce qu’il a fait était tout à fait légitime de sortir du microcosme de la Formule 1 et de s’éclipser de la sphère publique, a-t-il ajouté. Et il est revenu dans un excellent état d’esprit. Il est positif, il est déterminé et l’adversité qu’il a affrontée le rendra plus fort. Il est en mode attaque. »

Jeudi, l’instance dirigeante du sport automobile a annoncé que Michael Masi serait remplacé en tant que directeur de course de F1 à la suite de la controverse survenue à Abou Dabi en décembre.

La FIA a pris sa décision après avoir procédé à une analyse détaillée de la fin de course, où Verstappen a dépassé Hamilton lors du dernier tour.