(Paris) Ferrari a présenté officiellement jeudi sa nouvelle monoplace de F1, dénommée F1-75, avec laquelle la marque italienne compte renouer avec la victoire et rejoindre au sommet Mercedes et Red Bull.

Agence France-Presse

La dernière victoire de Ferrari remonte au Grand Prix de Singapour 2019 et, en tant que constructeur, Ferrari a terminé 6e en 2020 et 3e en 2021.

Pour 2022, l’équipe de pilotes reste inchangée avec le Monégasque Charles Leclerc, 24 ans, et l’Espagnol Carlos Sainz, 27 ans. Mais la F1-75 présente un profil différent de sa devancière pour se conformer au nouveau règlement entrant en vigueur cette saison.

Ce dernier privilégie l’effet de sol, soit de succion, plutôt que l’appui aérodynamique dans le but de permettre aux F1 de se dépasser plus facilement en course. Les F1 2022 sont également équipées de roues plus grandes.

« Ferrari est la seule équipe qui a participé à toutes les éditions du Championnat du monde de F1 » depuis 1950, a rappelé lors de la présentation John Elkann, président de Ferrari « et il est temps maintenant de retrouver le chemin de la victoire ».

« Les attentes sont très fortes, car nous sommes Ferrari et on attend toujours de nous que nous gagnions », a déclaré de son côté Charles Leclerc. « Mais nous ne connaîtrons qu’une fois en piste » les qualités de la nouvelle monoplace, a-t-il rappelé.

La couleur dominante de la F1-75 est toujours le rouge, mais elle s’orne de parements noirs, notamment au niveau du halo, l’arceau qui protège le pilote en cas d’accident, et de la prise d’air.

Sur le plan technique, la nouvelle Ferrari présente également un museau constitué de deux parties avec l’aileron attaché à la plus basse, ce qui devrait offrir aux ingénieurs une plus grande palette de réglages pour s’adapter aux caractéristiques des différents circuits.

Le nombre 75 commémore lui le nombre d’années d’existence de la Scuderia Ferrari qui aligne les voitures de la marque italienne en course.

Red Bull a déjà présenté une version préliminaire de sa F1 2022 et Mercedes doit présenter la sienne vendredi. Les premiers essais de présaison sont programmés à Barcelone du 23 au 25 février et la première course aura lieu à Bahreïn le 20 mars.