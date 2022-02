(Daytona Beach) À 50 ans, le légendaire pilote québécois Jacques Villeneuve vient d’ajouter une qualification au Daytona 500 à son illustre carrière en course automobile.

Jenna Fryer Associated Press

L’ancien champion de Formule 1 et gagnant de l’Indianapolis 500 a réussi mercredi à qualifier sa voiture pour le Daytona 500 en NASCAR. À son retour aux puits, il s’est mis à courir pour rejoindre son équipe et célébrer.

Villeneuve a rapidement trouvé sa conjointe, qu’il a soulevée dans les airs avant de faire l’accolade à ses mécaniciens. Sa voiture Ford a eu besoin de trois essais pour réussir l’inspection du circuit NASCAR et quelques heures à peine avant les qualifications de soirée mercredi, Villeneuve avait fait une croix sur ses chances.

« Je croyais vraiment qu’on n’y arriverait pas à temps, alors c’est vraiment une énorme surprise, a commenté Villeneuve alors que les qualifications se poursuivaient autour de lui. J’étais convaincu qu’on n’avait pas la vitesse nécessaire, mais je n’étais pas très nerveux parce que je ne pensais pas qu’on passerait de toute façon. »

Le pilote québécois n’a pas été assez rapide pour mériter une place en avant, les deux seules places du Daytona 500 octroyées en vertu du temps.

C’est Kyle Larson qui a décroché la pôle, devant son coéquipier chez Hendrick Motorsports, Alex Bowman.

Pour Bowman, ce sera la cinquième fois en carrière, dimanche, qu’il prendra le départ sur la première ligne au Daytona 500. L’équipe Hendrick Motorsports a décroché la pôle lors de sept des huit dernières présentations de l’évènement.

Le principal enjeu des qualifications était de déterminer quelles seraient les deux équipes à décrocher une place au sein du peloton de 40 voitures parmi les équipes ne détenant pas de place garantie aux évènements NASCAR chaque semaine.

Villeneuve pilotait l’une des six voitures en lice pour l’une de ces places et il a mérité sa toute première participation au Daytona 500 en devançant ses cinq rivaux. Noah Gragson, né un an après le championnat des pilotes de Villeneuve en F1 en 1997, a obtenu la deuxième place disponible.

Les deux dernières places disponibles sur la ligne de départ seront octroyées jeudi soir.

La semaine dernière, Villeneuve avait admis que s’il ne parvenait pas à se qualifier à 50 ans, avec une toute nouvelle équipe, cela pourrait nuire à son legs. Toutefois, il soutenait que le jeu en valait la chandelle parce qu’à ses yeux, le Daytona 500 fait partie des plus grandes épreuves de course automobile du monde aux côtés de l’Indy 500 et des 24 heures du Mans.