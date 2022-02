Formule 1

Aston Martin espère faire mieux

L’équipe Aston Martin a présenté jeudi sa nouvelle AM22, la voiture que piloteront Lance Stroll et Sebastian Vettel cette saison dans le Championnat du monde de F1. Une toute nouvelle réglementation technique laisse planer beaucoup d’incertitudes sur la saison et Stroll espère qu’il sera plus compétitif qu’en 2021.