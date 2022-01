PHOTO VINCENT THIAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) Le Grand Prix de Singapour de Formule 1, de retour au calendrier en 2022 après deux ans d’absence à cause de la pandémie, est prolongé de sept ans jusqu’en 2028, a annoncé le promoteur de la F1 jeudi.

Agence France-Presse

Disputée depuis 2008, la course nocturne à Singapour n’avait pas été courue en 2020 et 2021 à cause de la COVID-19. Elle fera son retour le 2 octobre 2022, dans un calendrier record de 23 Grands Prix.

« Le circuit de Marina Bay a accueilli la première course de nuit de l’histoire de la F1 en 2008, et Singapour n’a cessé d’enthousiasmer les fans, les équipes et les pilotes », a déclaré le président de la F1 Stefano Domenicali.

« Ce prolongement fait partie de notre engagement à long terme pour continuer à développer ce sport en Asie », a-t-il également expliqué.

S. Iswaran, ministre du Commerce singapourien, a pour sa part expliqué que le Grand Prix représentait « un point d’attraction important pour les touristes, les évènements mondiaux et les réunions d’affaires ».

L’Allemand Sebastian Vettel, alors chez Ferrari, est le dernier à s’être imposé sur le circuit urbain de Marina Bay, en 2019.

La saison 2022 reprend le 20 mars à Bahreïn.