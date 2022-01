(Paris) L’ex-patron du sport automobile chez BMW, l’Allemand Mike Krack, dirigera l’écurie de Formule 1 Aston Martin en remplacement de l’Américain Otmar Szafnauer, qui a quitté son poste début janvier, a annoncé l’équipe dans un communiqué vendredi.

Agence France-Presse

« Après avoir occupé des postes très importants dans le domaine du sport automobile chez BMW et Porsche, et travaillé comme ingénieur en Formule 1 chez Sauber, Mike possède un mélange d’expérience et d’expertise qui fait de lui le choix idéal pour nous », commente le directeur général d’Aston Martin, Martin Whitmarsh, à propos de son nouveau directeur général.

Krack, pour sa part, rappelle avoir travaillé avec l’un des deux pilotes de l’équipe, l’Allemand Sebastian Vettel, « en 2006 et 2007, lorsque j’étais ingénieur chez BMW-Sauber et qu’il était le pilote d’essais de l’écurie ».

Szafnauer est pressenti pour prendre les rênes de l’écurie française Alpine, qui s’est séparée jeudi de son directeur exécutif Marcin Budkowski.

La saison de F1 doit démarrer le 20 mars à Bahreïn pour un calendrier record de 23 Grands Prix.