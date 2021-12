(Hazel Grove) Le pilote canadien Nicholas Latifi a révélé mardi avoir été la cible de menaces de mort après son accident en fin de Grand Prix d’Abou Dabi qui a mené à la conclusion controversée de la saison de Formule 1.

Associated Press

Latifi, de l’écurie Williams, a perdu le contrôle de son véhicule avec cinq tours à faire, forçant la sortie de la voiture de sécurité. Max Verstappen a profité de la situation pour finalement devancer Lewis Hamilton lors du dernier tour et lui arracher le titre de champion du monde.

Latifi, qui est âgé de 26 ans, a condamné les gens qui l’ont critiqué sur les réseaux sociaux.

« Ce qui m’a ébranlé, c’était le ton extrême des commentaires de haine, d’abus et même des menaces de mort que j’ai reçus », a-t-il écrit dans une longue déclaration.

Hamilton, de Mercedes, possédait près de 12 secondes d’avance sur Verstappen, de Red Bull, en tête de l’épreuve, quand l’accident de Lafiti a forcé la sortie des drapeaux jaunes.

Verstappen est passé par les puits pour qu’on chausse des pneus neufs à sa voiture. Hamilton est resté en piste, pariant qu’il manquerait de tours pour relancer l’épreuve. Le directeur de course a d’abord déclaré que les voitures retardataires ne pourraient pas devancer la voiture de sécurité pour effacer leur retard, une décision qui a finalement été renversée et qui a permis à Verstappen de se retrouver directement derrière Hamilton lors de la relance avec un tour à faire.

Verstappen a ensuite dépassé Hamilton pour gagner un premier titre de champion du monde. Pour sa part, Hamilton a été privé d’une huitième couronne et est demeuré à égalité avec Michael Schumacher au premier rang de l’histoire avec sept titres de champion du monde.

Mercedes a immédiatement déposé des protêts, mais a éventuellement retiré son appel la semaine dernière.

Latifi s’était déjà excusé pour avoir joué un rôle aussi majeur dans le dénouement de la course du 12 décembre, mais il a ajouté mardi qu’il allait toujours piloter avec un esprit compétitif jusqu’au drapeau à damiers, peu importe la position dans laquelle il se retrouve.

« Pour ceux qui ne comprennent pas ça ou qui ne sont pas d’accord avec ça, c’est correct. Vous avez droit à votre opinion. Mais d’utiliser son opinion pour attiser la haine, l’abus et les menaces de violence, non seulement contre moi, mais aussi mes proches, me dit que vous n’êtes pas de vrais amateurs de notre sport », a écrit Latifi.