« Les circonstances entourant l’utilisation de la voiture de sécurité suite à l’accident du pilote Nicholas Latifi et les communications afférentes entre la direction de course de la FIA et les équipes ont généré une incompréhension et des réactions fortes de la part des équipes de Formule 1, des pilotes et des fans », rappelle le Conseil mondial du sport automobile.

(Paris) À la suite de la finale controversée du dernier Grand Prix de la saison en Formule 1, dimanche dernier, la Fédération internationale de l’Automobile a annoncé qu’elle tiendrait « un exercice d’analyse détaillée et de clarification » afin de « tirer des leçons de cette situation ».

LA PRESSE

Dans une déclaration publiée mercredi après-midi sur son site internet, la FIA mentionne d’entrée de jeu le « grand nombre de réactions » générées par le dénouement du dernier Grand Prix, qui mettait en vedette deux pilotes à égalité au classement pour la première fois depuis 1974. Rappelons que celui-ci s’est joué au 53e tour, lorsqu’un accident a forcé la sortie de la voiture de sécurité.

Celle-ci s’est retirée alors qu’il ne restait qu’un tour à faire. À ce moment, la direction de la course a décidé de demander aux retardataires de s’exclure de la relance pour laisser Max Verstappen et Lewis Hamilton en lutte à un contre un. Le Néerlandais, qui a tiré de l’arrière tout au long de la course, en a profité pour devancer le Britannique dans les dernières secondes et remporter son premier sacre en carrière.

Dans les heures suivantes, la Fédération a rejeté deux protêts soumis par Mercedes contre le résultat final. Depuis, les critiques fusent contre le sport. Selon la Fédération, cette controverse « ternit actuellement l’image du championnat ».

Ainsi, « dans un souci constant d’amélioration », écrit-on, le président de la FIA Jean Todt a « proposé au Conseil mondial du sport automobile de tenir un exercice d’analyse détaillée et de clarification pour l’avenir avec toutes les parties concernées ».

« Cette question sera discutée et abordée avec toutes les équipes et pilotes pour tirer des leçons de cette situation » et pour « fournir de la clarté aux participants, aux médias et aux fans sur la réglementation en vigueur » afin de « préserver la nature compétitive de notre sport, tout en assurant la sécurité des pilotes et des officiels » en vue de la saison 2022.

Selon la FIA, cette analyse bénéficiera non seulement à la F1, mais également à « tous les autres championnats du circuit ». Elle indique d’ailleurs que la proposition du président a été acceptée unanimement par le Conseil mondial.