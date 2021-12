(Abou Dabi, Émirats arabes unis) Lewis Hamilton a donné le ton au dernier week-end de la saison en Formule 1 en dominant la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dabi, vendredi matin.

La Presse Canadienne

Au volant de sa Mercedes, Hamilton a signé un chrono d’une minute et 23,691 secondes sous les réflecteurs sur le circuit de Yas Marina. Contre toute attente, le pilote Alpine Esteban Ocon a enregistré le deuxième chrono, à seulement 0,343 seconde du Britannique.

Valtteri Bottas, qui dispute son dernier Grand Prix chez Mercedes, a suivi en troisième place, devant les pilotes Red Bull Max Verstappen et Sergio Perez, dans l’ordre.

Le pilote Aston Martin Sebastian Vettel a enregistré le 14e temps à plus de 1,5 seconde de Hamilton, tandis que son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, n’a pu faire mieux que le 15e chrono. De son côté, le Torontois Nicholas Latifi a abouti au 18e échelon au volant de sa Williams, devant les deux pilotes Haas.

Entre-temps, les directeurs des deux équipes impliquées dans la course au championnat ont brièvement fait une trêve devant les caméras du monde entier.

« Bonne chance. Que le meilleur pilote et la meilleure équipe gagnent », a déclaré le directeur de Mercedes Toto Wolff, en serrant la main de son rival, le directeur chez Red Bull Christian Horner, au-dessus du trophée des constructeurs.

« Exactement », a riposté Horner, en acceptant la poignée de main.

Hamilton et Verstappen sont au coude à coude au classement avec 369,5 points — c’est la première fois depuis 1974 que deux pilotes sont à égalité avant la dernière escale de la saison —, et aucune lutte pour le titre en F1 n’a été aussi âprement disputée depuis au moins une décennie.

Verstappen, qui n’a que 24 ans, tente de devenir le premier pilote néerlandais à être sacré champion du monde de F1. Il était en plein contrôle de la course au titre jusqu’au mois dernier. Hamilton a signé trois victoires d’affilée et effacé le déficit de 19 points qui le séparait de Verstappen.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

« Vous savez, qui aurait dit en début de saison que nous serions ici, aujourd’hui, dans le rôle du négligé pour remporter ce trophée ? Ç’a été toute une aventure, pour se retrouver à égalité avec Lewis, et tout un championnat du monde », a évoqué Horner.

« Personne n’a mis au défi (Mercedes) au cours des huit dernières campagnes. Ç’a été intense, ç’a été frustrant par moments, nous avons repoussé nos limites, et nous avons joué du coude, nous avons joué du coude avec nos adversaires, et nous sommes ici pour une dernière course, et le titre à l’enjeu. On dirait que nous sommes dans la populaire série télé’Squid Games’ », a-t-il ajouté en s’esclaffant.

De son côté, Hamilton pourrait décrocher un huitième titre de champion du monde — ce qui serait un record en F1. Le seul pilote noir dans la série pourrait rompre l’égalité qui persiste avec le légendaire Michael Schumacher, à condition qu’il franchisse le fil d’arrivée de ce circuit de 5,28 km doté de 16 virages devant Verstappen dimanche.

« Notre seule chance de gagner ce championnat, c’est en battant Lewis, et nous voulons le faire en piste », a résumé Horner vendredi.

Verstappen avait signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres, plus tôt dans la journée.

Le pilote Alfa Romeo Kimi Raikkönen, qui dispute sa dernière course en carrière, a été victime d’une violente sortie de piste vers la fin de la première séance d’essais.

Une troisième séance d’essais libres sera présentée samedi matin, suivie des qualifications.