Hamilton partira dernier de la course sprint, amende contre Verstappen

(Sao Paulo) Les commissaires du Grand Prix du Brésil ont tour à tour sévi à l’endroit des deux leaders du championnat des pilotes de Formule 1, imposant d’abord une amende à Max Verstappen avant de pénaliser Lewis Hamilton en vue de la course qualificative prévue plus tard samedi.

Associated Press

La pénalisation à Hamilton fait suite à la découverte d’une irrégularité du système de réduction de la traînée (SRT) de la Mercedes du Britannique, à la suite de la séance de qualification de vendredi.

PHOTO LARS BARON, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

Hamilton avait dominé cette session devant Verstappen, ce qui lui assurait d’entamer la course qualificative de la première position sur la grille de départ.

Toutefois, les commissaires de course ont annulé le chrono de Hamilton, ceux-ci jugeant que son SRT était non conforme au règlement.

La décision des commissaires fait en sorte que Hamilton partira en fond de grille lors de la course qualificative et Verstappen, de la première place.

Hamilton et Mercedes peuvent aller en appel de cette décision.

Hamilton avait déjà appris une mauvaise nouvelle vendredi après que les responsables de l’écurie eurent procédé à un changement du moteur de sa voiture. Cette décision entraînera une pénalité de cinq places sur la grille de départ en vue de la course de dimanche.

Peu de temps avant la sanction à l’endroit de Hamilton, les commissaires avaient imposé une amende de 71 810 $ CAN (50 000 euros) à Verstappen.

Cette décision a été prise à la suite de la publication d’une vidéo enregistrée depuis les gradins du circuit d’Interlagos montrant le Néerlandais touchant l’aileron arrière de la voiture de Hamilton alors que celle-ci se trouvait dans le parc fermé — un secteur sécurisé pour les voitures à la piste.

Verstappen peut aller en appel de la décision des commissaires, qui ont précisé qu’il n’avait pas causé de tort au bolide de son compétiteur en y touchant.

La vidéo, enregistrée par un spectateur, montre Verstappen semblant inspecter l’aileron arrière de la Mercedes dans le parc fermé.

Dans leur décision, les commissaires ont aussi fait remarquer qu’il n’existait aucun précédent de pénalités pour un tel cas. Toutefois, comme il s’agit tout de même d’une transgression aux règles en place, avec un potentiel pour de « graves conséquences », les commissaires ont cru nécessaire d’agir.

L’article 2.5.1 du code sportif de la FIA stipule que « l’accès au parc fermé n’est réservé qu’aux officiels assignés. Aucune opération, vérification, mise au point ou réparation n’est permise à moins que ces mêmes officiels n’en donnent l’autorisation. »

Ces sanctions ont été annoncées après la présentation de la séance d’essais libres, dominée par l’Espagnol Fernando Alonso.

Le pilote de l’écurie Alpine a réalisé un temps de 1 : 11 238 et il a devancé Verstappen par plus de huit dixièmes de seconde.

Le Québécois Lance Stroll, sur Aston Martin, a inscrit le 11e temps (1 : 13 426) tandis que son coéquipier Sebastian Vettel a dû se contenter du 17e chrono (1 : 13 747). Le Torontois Nicholas Latifi, sur Williams, s’est classé 18e (1 : 14 025).

Le Grand Prix du Brésil sera le troisième en 2021 à être présenté selon le format de course qualificative. Celle-ci servira ensuite à établir l’ordre sur la grille de départ pour la véritable course, prévue dimanche. Les deux autres épreuves présentées selon ce format atypique ont eu lieu à Silverstone et Monza.

Avec la contribution de Mauricio Savarese de l’Associated Press