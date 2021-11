(Sao Paulo) Le Finlandais Valtteri Bottas a mérité la position de tête en prévision du Grand Prix de Formule 1 du Brésil, samedi, après avoir remporté la course qualificative tenue sur le circuit d’Interlagos.

Associated Press

Au terme d’une journée marquée par des sanctions imposées aux deux principaux acteurs de la course au championnat des pilotes de Formule 1, Bottas, sur Mercedes, a devancé dans l’ordre le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari).

« Le départ a été déterminant. Nous avons pris le pari des gommes tendres. C’était hasardeux vers la fin, mais Max avait de la difficulté à suivre le rythme dans certains virages », a souligné Bottas.

Même s’il n’a pu enlever les honneurs de la course sprint, Verstappen a estimé que ce n’était que partie remise pour lui.

PHOTO CARL DE SOUZA, AGENCE FRANCE-PRESSE Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes.

« Je n’ai pas connu le meilleur départ, mais nous avions décidé d’adopter les gommes dures, ce qui n’a pas facilité ma tâche. Le rythme était bon, mais dès que tu t’approches d’un adversaire ici, alors ça devient impossible de le dépasser. Je vais réessayer demain [dimanche] », a-t-il évoqué.

Pour sa part, le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a terminé en 14e place.

Quant à Lewis Hamilton, il a fini cinquième de cette qualification atypique. Cependant, à cause d’une pénalité de cinq places encourue vendredi pour changement de moteur, le Britannique partira de la 10e place sur la grille dimanche.

« J’ignorais ce que je serais en mesure de faire. Pendant le tour de chauffe, je pouvais voir le détenteur de la 10e position, donc je me suis dit que ce devait être mon objectif. J’ai ensuite pris le départ, et j’ai gagné beaucoup de vitesse », a d’abord relaté le septuple champion du monde.

« Pendant que l’équipe discutait avec les commissaires, j’essayais de me concentrer sur mon travail avec les ingénieurs, pour qu’on préserve notre optimisme. La décision [des commissaires] a été démoralisante. Mais je devais m’accrocher et persévérer. Me concentrer sur ce que je pouvais faire, et tout donner », a résumé Hamilton.

Il s’agissait bien sûr d’un résultat encourageant pour Hamilton, puisqu’il avait été relégué en fond de grille quelques heures plus tôt à la suite d’une pénalité décernée par les commissaires.

« Ce n’est pas fini », a lancé Hamilton sur les ondes radio après avoir franchi le fil d’arrivée de la course sprint.

Sa performance a d’ailleurs paru en déstabiliser plusieurs, dont le pilote McLaren Lando Norris, qui a dû en découdre avec le pilote Mercedes.

« Ça ne servait à rien d’endommager mes pneus afin de retenir Hamilton [derrière moi]. Passer de la dernière à la cinquième place en 24 tours… la prochaine fois on devrait le limiter à trois pneus afin de lui compliquer la tâche davantage », a dit Norris, pince-sans-rire.

Cette pénalité a fait suite à la découverte d’une irrégularité du système de réduction de la traînée (SRT) de la Mercedes du Britannique, après la séance de qualification de vendredi.

Hamilton avait dominé cette session devant Verstappen, ce qui lui avait assuré d’entamer la course qualificative de la première position sur la grille de départ.

Toutefois, les commissaires de course ont annulé le chrono de Hamilton, ceux-ci jugeant que son SRT était non conforme au règlement.

Mercedes a décidé de ne pas aller en appel de la décision et du coup, Verstappen a amorcé la course qualificative de la position de tête.

Peu de temps avant la sanction à l’endroit de Hamilton, les commissaires avaient aussi imposé une amende de 71 810 $ à Verstappen.

Cette décision a été prise à la suite de la publication d’une vidéo enregistrée depuis les gradins du circuit d’Interlagos montrant le Néerlandais touchant l’aileron arrière de la voiture de Hamilton, alors que celle-ci se trouvait dans le parc fermé – un secteur sécurisé pour les voitures.

Verstappen pouvait aller en appel de la décision des commissaires, qui ont précisé qu’il n’avait pas causé de tort au bolide de son compétiteur en y touchant.

La vidéo, enregistrée par un spectateur, montre Verstappen semblant inspecter l’aileron arrière de la Mercedes dans le parc fermé.

Dans leur décision, les commissaires ont aussi fait remarquer qu’il n’existait aucun précédent de pénalités pour un tel cas. Toutefois, comme il s’agit tout de même d’une transgression aux règles en place, avec un potentiel pour de « graves conséquences », les commissaires ont cru nécessaire d’agir.

L’article 2.5.1 du code sportif de la FIA stipule que « l’accès au parc fermé n’est réservé qu’aux officiels assignés. Aucune opération, vérification, mise au point ou réparation n’est permise à moins que ces mêmes officiels n’en donnent l’autorisation ».

Le Grand Prix du Brésil sera le troisième en 2021 à avoir adopté le format de la course qualificative. Celle-ci a servi à établir l’ordre sur la grille de départ pour la véritable course, prévue dimanche. Les deux autres épreuves présentées selon ce format atypique ont eu lieu à Silverstone et Monza plus tôt cette saison.

Avec Mauricio Savarese, Associated Press