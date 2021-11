(Sao Paulo) Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la séance de qualifications au Grand Prix de Formule 1 du Brésil, vendredi, couronnant ainsi une journée au cours de laquelle il a appris qu’il écopera d’une pénalité sur la grille de départ dimanche.

Mauricio Savarese Associated Press

Hamilton a enregistré un chrono d’une minute et 7,934 secondes sur le circuit d’Interlagos, retranchant près d’une demi-seconde au temps de son principal rival, le pilote Red Bull Max Verstappen.

Plus tôt dans la journée, Hamilton a appris de bien mauvaises nouvelles. Mercedes a décidé de remplacer le moteur de sa voiture, ce qui entraînera une pénalité de cinq places sur la grille de départ en vue de la course dimanche.

« Je suis tellement heureux d’être de retour au Brésil. C’est difficile de disputer autant de courses en si peu de temps — il s’agit d’une troisième épreuve en autant de week-ends —, mais aujourd’hui ç’a très bien été en qualifications et je suis très satisfait du résultat. J’ai écopé d’une pénalité, mais nous donnerons tous ce que nous aurons (pour compenser) », a déclaré Hamilton, tout sourire.

C’est la deuxième fois que le pilote britannique dépasse la limite permise de trois moteurs pour une saison complète, ce qui pourrait lui compliquer la tâche dans la lutte pour le Championnat du monde contre Verstappen. Le septuple champion du monde accuse présentement un déficit de 19 points sur le Néerlandais au classement général.

« Quand tu obtiens un nouveau moteur, habituellement ça te donne plus de puissance pendant le week-end. C’est bien de partir de la deuxième place demain (samedi). Il y a très peu de points à l’enjeu lors de la course sprint, donc je veux simplement connaître un bon premier tour et me préparer pour dimanche », a résumé Verstappen.

Le Grand Prix du Brésil sera en effet le troisième à être présenté selon le format de course qualificative, samedi. Celle-ci servira ensuite à établir l’ordre sur la grille de départ pour la véritable course, prévue dimanche. Les deux autres épreuves présentées selon ce format atypique ont eu lieu à Silverstone et Monza.

La décision prise par l’écurie allemande n’affectera toutefois pas la position de Hamilton sur la grille de départ en vue de la course qualificative qui sera présentée samedi à Interlagos.

Le coéquipier d’Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas, s’élancera de la troisième place sur la grille de départ de la course sprint. Il sera accompagné sur la deuxième ligne du coéquipier de Verstappen, Sergio Perez.

« J’ai perdu beaucoup de temps par rapport à Lewis dans les virages nos 1 et 2. C’est bien de partir (de la troisième place), et j’espère qu’il y aura beaucoup d’action dès le premier tour demain (samedi) », a mentionné Bottas.

Le pilote Aston Martin Sebastian Vettel s’est contenté du 12e temps, tandis que son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, n’a pu faire mieux que le 16e chrono.

PHOTO RICARDO MORAES, REUTERS Lance Stroll

« Je suis déçu du résultat. Tout au long de la journée, j’ai éprouvé des ennuis avec mes réglages et je crois que ç’a paru dans le résultat final. Heureusement, c’est un week-end différent avec la course sprint, donc j’espère que nous serons en mesure de nous battre demain (samedi) », a dit le pilote de Mont-Tremblant.

De son côté, le Torontois Nicholas Latifi a obtenu le 17e temps au volant de sa Williams.