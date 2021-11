(Sao Paulo) Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la séance d’essais libres vendredi matin au Grand Prix de Formule 1 du Brésil, après que Mercedes eut décidé de remplacer le moteur de sa voiture entraînant une pénalité de cinq places sur la grille de départ en vue de la course dimanche.

Mauricio Savarese Associated Press

C’est la deuxième fois que le pilote britannique dépasse la limite permise de trois moteurs pour une saison complète, ce qui pourrait lui compliquer la tâche dans la lutte pour le championnat du monde contre son rival chez Red Bull, Max Verstappen.

Hamilton a retranché plus de 0,3 seconde au chrono de Verstappen vendredi matin. Le septuple champion du monde accuse présentement un déficit de 19 points sur Verstappen au classement général.

Le coéquipier du Néerlandais chez Red Bull, Sergio Perez, a enregistré le troisième temps, à plus de 0,4 seconde de Hamilton. Valtteri Bottas a terminé en quatrième place.

Le Québécois Lance Stroll a réussi le 10e temps à 1,302 seconde du Britannique, tandis que son coéquipier chez Aston Martin, Sebastian Vettel, a suivi en 12e position. De son côté, le Torontois Nicholas Latifi a abouti au 17e rang, à plus de 1,8 seconde du meneur.

PHOTO RICARDO MORAES, REUTERS Lance Stroll

La décision prise par l’écurie allemande n’affectera pas la position de Hamilton sur la grille de départ en vue de la course qualificative qui sera présentée samedi à Interlagos.

Hamilton avait déjà écopé une pénalité de 10 places sur la grille pour avoir remplacé son moteur en Turquie. Bottas a aussi éprouvé des ennuis semblables, ce qui vient mettre en doute la fiabilité du moteur allemand.

Le Grand Prix du Brésil sera le troisième à être présenté selon le format de course qualificative, samedi. La séance d’essais libres du vendredi sera suivie de la traditionnelle séance de qualifications, qui servira à établir l’ordre sur la grille de départ en vue de la course sprint. Celle-ci servira ensuite à établir l’ordre sur la grille de départ pour la véritable course, prévue dimanche.

Les deux autres épreuves présentées selon ce format atypique ont eu lieu à Silverstone et Monza.