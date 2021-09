Valtteri Bottas partira en fond de grille dimanche puisque son équipe devra remplacer le moteur de sa Mercedes en vue de la course prévue dimanche.

Bottas gagne la course sprint, Verstappen partira en tête

(Montréal) Le Finlandais Valtteri Bottas a rappelé à tout le monde qu’il est encore très compétitif, samedi, en remportant la course sprint dans le cadre du week-end du Grand Prix de Formule 1 d’Italie.

Associated Press

Bottas, qui quittera Mercedes à la fin de la campagne après avoir ratifié un contrat de plusieurs saisons avec l’écurie Alfa Romeo plus tôt cette semaine, a dominé l’épreuve écourtée à 18 tours d’un bout à l’autre sur le légendaire circuit de Monza.

Il a devancé Max Verstappen, l’actuel meneur au championnat des pilotes, par 2,325 secondes au fil d’arrivée, et le pilote McLaren Daniel Ricciardo a complété le podium à 14,534 secondes.

Le coéquipier de Ricciardo, Lando Norris, a suivi en quatrième position, tandis que Lewis Hamilton, qui s’élançait aux côtés de Bottas sur la première ligne de la grille de départ, n’a pu faire mieux que la cinquième place.

En vertu du format sprint adopté ce week-end, Bottas a engrangé trois points de classement supplémentaires, Verstappen deux, et Ricciardo un. Ça signifie que l’avance du Néerlandais sur Hamilton est maintenant de cinq points au classement des pilotes.

Les festivités ont toutefois été de courte durée pour Bottas, puisque son équipe devra remplacer le moteur de sa Mercedes en vue de la course prévue dimanche. En conséquence Verstappen partira de la position de tête, et Hamilton a été promu sur la deuxième ligne.

PHOTO LARS BARON, REUTERS Max Verstappen

Pour sa part, le Québécois Lance Stroll a su tirer son épingle du jeu et a complété cette course d’un peu plus de 100 km au 10e rang. Son coéquipier chez Aston Matin, Sebastian Vettel, a dû se contenter du 12e rang.

Le Torontois Nicholas Latifi n’a pu faire mieux que la 14e place.

Le premier tour de la course sprint a été marqué par deux incidents. Pierre Gasly a d’abord été victime d’une percutante sortie de piste après avoir endommagé son aileron avant de son Alpha Tauri dès le premier virage.

Son coéquipier, Yuki Tsunoda, a pour sa part accroché la roue arrière droite de l’Alfa Romeo de Robert Kubica à la sortie d’un virage, entraînant un tête-à-queue. Le Polonais, appelé en renfort ce week-end pour remplacer le Finlandais Kimi Raikkonen, a tout de même pu poursuivre la course et terminer 18e.

Plutôt que de miser sur le format classique de deux séances d’essais libres le vendredi, suivies d’une troisième le samedi matin avant la véritable séance de qualifications, les organisateurs ont présenté une séance d’essais libres et une séance de qualifications vendredi — pour déterminer la grille de départ de la course sprint du samedi.

Il s’agissait de la deuxième course sprint à être présentée cette saison, après celle de Silverstone.