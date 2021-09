Lewis Hamilton compte cinq victoires à Monza et trois autres podiums.

(Monza) Le champion du monde en titre Lewis Hamilton s’est montré le plus rapide lors des premiers essais libres du Grand Prix d’Italie avant le retour de la qualification sprint plus tard, vendredi.

Daniella Matar Associated Press

Hamilton a devancé l’actuel meneur au championnat Max Verstappen (à ,452 millièmes de seconde) et son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas (,525).

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) s’est classé quatrième, deux rangs devant son coéquipier Sebastian Vettel. Carlos Sainz a été le pilote Ferrari le plus rapide — septième — sur le circuit de l’équipe italienne.

Verstappen et Hamilton ont des palmarès très contrastés en qualifications à Monza. Le pilote Red Bull n’a jamais fait mieux qu’une cinquième position sur la grille, tandis que Hamilton totalise sept positions de tête à son actif.

Mais ce Grand Prix offre la deuxième qualification sprint après ses débuts à Silverstone plus tôt cet été.

Au lieu des deux séances habituelles d’essais libres du vendredi, qui sont suivies d’une troisième le samedi matin et de la séance de qualifications en après-midi, les pilotes participent vendredi à une séance d’essais libres et une séance de qualifications en vue de la course sprint de samedi.

Cette course de 100 km permet aux trois premiers pilotes à l’arrivée d’obtenir des points de classement. Le vainqueur empoche trois points, le deuxième deux, et le troisième un seul.

Hamilton avait été le plus rapide de la séance de qualifications à Silverstone, mais Verstappen l’avait battu pendant la course sprint pour s’emparer de la position de tête pour la traditionnelle course du dimanche.

Verstappen a remporté le Grand Prix des Pays-Bas, dimanche dernier, pour se hisser trois points devant Hamilton au classement du championnat. Mais son palmarès à Monza ne plaide pas en sa faveur, puisqu’il n’est jamais monté sur le podium, son meilleur résultat étant une cinquième position.

