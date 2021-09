(Zandvoort) George Russell sait déjà s’il pilotera ou non aux côtés du septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton chez Mercedes en 2022, mais il refuse simplement de le dire.

Jérôme Pugmire Associated Press

Le pilote de l’équipe Williams a mis plusieurs secondes à répondre à une question concernant son avenir en F1, jeudi.

« Oui, je sais où je serai l’an prochain. Je ne vous mentirai pas en plein visage, a affirmé Russell. La vérité, c’est que je n’ai rien à annoncer. Mais je suis conscient de ma situation en vue de la saison prochaine, et j’ai obtenu une réponse avant d’arriver à Spa (où s’est déroulé le Grand Prix de Belgique, le week-end dernier). »

Le nom de Russell, qui a gravi les échelons chez Mercedes au fil du temps, circule de plus en plus comme remplaçant du Finlandais Valtteri Bottas chez Mercedes en 2022. Ce dernier n’a toujours pas de contrat en vue de la saison prochaine en F1.

Russell aimerait bien pouvoir piloter aux côtés de Hamilton.

« J’ai beaucoup de respect pour Lewis et tout ce qu’il a accompli. Il ne se fie pas uniquement sur son immense talent, il essaie constamment de se surpasser, a mentionné Russell. Lewis est le plus grand pilote de l’histoire, et ce serait une opportunité extraordinaire de pouvoir le côtoyer et d’apprendre à ses côtés. »

Après avoir signé le deuxième temps de la séance de qualifications en Belgique le week-end dernier, Russell a réussi le deuxième podium de sa jeune carrière le lendemain.

Le Britannique âgé de 23 ans a fait partie du programme de développement de Mercedes en 2017, et sa réputation est sans tache au sein de l’écurie allemande.

Il a d’ailleurs impressionné lorsqu’il a remplacé Hamilton pour une course la saison dernière, après que le champion en titre eut été infecté par la COVID-19.

Hamilton refusait de commenter la situation chez Mercedes jusqu’ici, mais a laissé sous-entendre certaines choses en vue de 2022.

« Je crois que George est un pilote très talentueux. Son tour de qualifications (en Belgique) était époustouflant, a-t-il noté. Il est humble, et je crois qu’il a une belle attitude. Il a déjà démontré son immense talent de pilote, et je suis certain qu’il continuera de progresser, donc existe-t-il une meilleure équipe que celle-ci pour le faire ? »

Le pilote Red Bull Max Verstappen, qui a le même âge que Russell et qui l’a affronté plusieurs fois dans diverses catégories, le respecte énormément lui aussi.

« Il a sauté dans la voiture au Bahreïn, et était prêt dès le premier tour, ce qui a compliqué la tâche de Valtteri, a rappelé Verstappen. On ne peut qu’imaginer toute l’expérience qu’il amassera dans cette voiture, et plus vous êtes à l’aise au sein d’une équipe, plus vous serez rapide. »

Bottas a refusé de préciser s’il restera chez Mercedes, mais il convoite un contrat de plusieurs saisons — ce qu’il n’a jamais pu obtenir avec l’équipe allemande. Bottas écoule des contrats d’un an depuis qu’il a remplacé le champion du monde de 2016, Nico Rosberg, en 2017.

« Oui, ce serait bien un contrat de plusieurs saisons. Je n’ai jamais obtenu ça en Formule 1. Ça me permettrait de m’impliquer pleinement au sein d’une équipe, et non juste pour un an. Mais ça doit être attrayant. Ça doit être amusant, et l’ambiance doit être bonne », a-t-il dit.

Alfa Romeo est toujours à la recherche d’un pilote pour 2022, à la suite de l’annonce de la retraite du Finlandais Kimi Raikkonen à la fin de la présente saison.