Valtteri Bottas et George Russell en attente

(Spa-Francorchamps) Valtteri Bottas et George Russell attendent toujours de savoir qui sera le coéquipier du champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton chez Mercedes la saison prochaine.

Jerome Pugmire Associated Press

Le contrat de Bottas avec l’écurie n’a toujours pas été renouvelé pour 2022, tandis que Russell, qui pilote pour Williams, mais qui s’est développé dans la filière Mercedes, est considéré comme un remplaçant possible.

« Il n’y a pas de nouvelles à partager. Je n’ai pas besoin de dire autre chose à ce sujet, a dit Bottas, jeudi, lors d’une conférence de presse dans le cadre du Grand Prix de Belgique. Ce n’est rien de nouveau pour moi. Les choses vont se régler éventuellement et nous verrons ce que ça va donner. »

Russell, qui est âgé de 23 ans, fait partie du programme de jeunes pilotes de Mercedes depuis 2017 et il est bien en vue des patrons de l’écurie. Il a reçu la permission de signer un contrat avec Williams, mais Mercedes peut le ramener dans ses rangs la saison prochaine si l’équipe le souhaite.

Il a impressionné en remplacement de Hamilton chez Mercedes pour une course la saison dernière, quand le champion de F1 a contracté le coronavirus. Russell a terminé deuxième au Grand Prix du Sakhir et a même flirté avec la victoire.

Il avait alors mieux paru que Bottas, malgré la victoire du Finlandais, et plusieurs observateurs se demandaient pourquoi Mercedes ne rapatriait pas le jeune Britannique.

« Nous croyons tous les deux que Mercedes a notre meilleur intérêt à cœur. Que ce soit demain ou après (la dernière course de la saison à) Abou Dabi, a dit Russell. C’est mieux de bien faire les choses, plutôt que de les précipiter. »

Russell aimerait toutefois avoir la chance de se mesurer à Hamilton, qui tentera de devenir le premier pilote de l’histoire à gagner un 100e grand prix de F1 dimanche.

« Tous les pilotes veulent se mesurer au meilleur et Lewis est probablement le plus grand pilote de tous les temps. Nous voudrions tous pouvoir rivaliser contre lui et voir comment nous nous en sortons, a dit Russell. Ça demeure une question hypothétique pour l’instant. Comme je l’ai dit il y a trois ans, si je pouvais courir contre n’importe quel coéquipier, ce serait Lewis. »

Bottas et Russell étaient assis côte à côte lors de la conférence de presse jeudi. En avril, ils ont été impliqués dans un accident à haute vitesse au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Les deux pilotes étaient furieux après l’incident et Bottas avait fait un doigt d’honneur à Russell, qui avait répondu en donnant une claque sur le casque du pilote finlandais.

Russell a affirmé que tout ça était derrière lui.

« Notre relation personnelle est correcte. C’est rare que deux rivaux soient de bons amis, a-t-il dit. Mais nous avons tourné la page, du moins je l’ai fait. »

Hamilton a développé une relation professionnelle sérieuse avec Bottas depuis que le Finlandais a rejoint Mercedes en 2017, à la suite du départ à la retraite surprise du champion du monde de F1 en 2016 Nico Rosberg.

« Je n’ai jamais caché ma loyauté envers Valtteri, a dit Hamilton. Je crois que notre relation de travail n’a jamais été aussi bonne. »

Cependant, Bottas n’a pas gagné de course cette saison et il occupe seulement le quatrième rang au classement des pilotes.

« En bout de ligne, c’est (au directeur de l’équipe Toto Wolff) et à (Mercedes) que la décision revient, a rappelé Hamilton. Je fais partie de l’équipe et je vais appuyer la décision, peu importe qui est choisi. »