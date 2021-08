(Washington) Le Suédois Marcus Ericsson a décroché le Grand Prix de Nashville dimanche, son deuxième titre en IndyCar cette saison, malgré un accrochage avec le Français Sébastien Bourdais.

Agence France-Presse

Ericsson, qui est passé par les stands après avoir cassé un aileron avant au 4e tour, s’est imposé à l’issue d’un duel serré avec le Néo-Zélandais Scott Dixon sur les deux derniers tours.

Les deux hommes s’étaient détachés après l’accident subi par Colton Herta à cinq tours de l’arrivée, ce qui avait fait hisser le drapeau rouge pour la deuxième fois de la saison.

Ericsson a surmonté une pénalité reçue après avoir heurté le véhicule de Sébastien Bourdais lors d’un redémarrage au quatrième tour. « C’est incroyable », s’est exclamé le Suédois au micro de NBC Sports. « Ça montre bien qu’en IndyCar, tout peut arriver. Il ne faut jamais abandonner. Quand on a une bonne voiture et une bonne équipe, on peut toujours gagner ».

Classements du Grand Prix de Nashville (Tennessee), remporté dimanche par le Suédois Marcus Ericsson, et du championnat IndyCar :

Classement du GP de Nashville :

1. Marcus Ericsson (SWE/Chip Ganassi), les 80 tours en 2 h 18 : 49 8305

2. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) à 51 3901

3. James Hinchcliffe (CAN/Andretti) à 52 2223

4. Ryan Hunter-Reay (USA/Andretti) même tour

5. Graham Rahal (USA/Rahal-Letterman) m. t.

6. Ed Jones (USA/Dale Coyne) m. t.

7. Alex Palou (ESP/Chip Ganassi) m. t.

8. Felix Rosenqvist (SWE/Arrow McLaren) m. t.

9. Helio Castroneves (BRA/Meyer-Shank) m. t.

10. Josef Newgarden (USA/Penske) m. t.

Classement général de l’IndyCar après 11 épreuves sur 16 :

1. Alex Palou (ESP/Chip Ganassi) 410 pts

2. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) 368

3. Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren) 362

4. Josef Newgarden (USA/Penske) 335

5. Marcus Ericsson (SWE/Chip Ganassi) 331