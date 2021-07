On les a quittés à Silverstone, l’un victorieux, l’autre propulsé dans le mur après leur accrochage spectaculaire : Lewis Hamilton et Max Verstappen s’escriment cette fois en Hongrie, où le Britannique vise également une 100e victoire en Grand Prix.

Olivier LEVRAULT Agence France-Presse

Pour le dernier Grand Prix de F1 avant la pause estivale, faut-il s’attendre au calme après la tempête ou à une réplique du séisme de Grande-Bretagne ? Impossible de prévoir de quoi sera fait le Grand Prix de Hongrie, sur le circuit étroit du Hungaroring, mais une chose est sûre, la course au titre est toujours aussi serrée, avec huit petits points séparant Verstappen de son suivant Hamilton.

Après sa victoire devant les siens, Hamilton (Mercedes) a en effet infligé un K.-O. au leader Verstappen (Red Bull), qui a dû abandonner dès le premier tour après sa violente sortie. Et sauf nouvel incident, la victoire dimanche pour la 11e manche de l’année se jouera encore entre ces deux cadors de 36 et 23 ans.

Mais si le paddock s’est installé dans un Hungaroring sous canicule, à quelques kilomètres au nord de Budapest, les esprits restent marqués par Silverstone et l’accident qui a, peut-être, propulsé leur duel vers une autre dimension plus acérée.

Verstappen contusionné

« Je suis un peu contusionné bien sûr, mais c’est normal après un tel impact », a expliqué Verstappen, dont les examens passés à l’hôpital directement après l’accident ont été rassurants.

« Je m’entraîne et je me sens bien », a-t-il poursuivi, expliquant s’être longuement entraîné sur simulateur afin de voir comment son corps réagissait. « Et je suis vraiment prêt à y retourner ! ».

Verstappen, « uniquement concentré pour être le meilleur possible en piste et rester ainsi devant au championnat », a laissé le soin à son équipe de s’occuper de la partie officielle et notamment d’une requête contre la pénalité de dix secondes infligée à Hamilton à Silverstone et considérée par l’écurie autrichienne comme insuffisante.

Red Bull et Mercedes sont convoqués ce jeudi pour tirer au clair cet « incident très polarisant » sur lequel « chacun a son avis », dixit le patron de Mercedes Toto Wolff.

Au-delà de l’accrochage, ce dernier a salué un « week-end encourageant » en Grande-Bretagne pour les Flèches d’Argent repeintes en noir. « Les petites améliorations effectuées sur la voiture ont bien marché et nous avons marqué de gros points ».

Hamilton puissance 100 ?

« Lewis était dans une forme incroyable », a souligné Wolff, qui espère désormais que son pilote pourra « poursuivre ce momentum ».

Hamilton peut ce week-end marquer encore un peu plus l’histoire de son sport, en gagnant un 100e Grand Prix. Un record bien sûr, qui serait doublé d’un autre : celui du plus grand nombre de victoires sur un même circuit. Il a déjà gagné huit fois ici, comme désormais à Silverstone, et comme Michael Schumacher à Magny-Cours où se disputait le GP de France.

Le patron de l’équipe Mercedes voit néanmoins dans la piste hongroise « un circuit qui plaira sans doute davantage à nos adversaires » Red Bull. Un coup de bluff ou véritablement l’occasion pour Red Bull de reprendre sa domination ?

Le rendez-vous est donné, après les essais vendredi et les qualifications samedi, pour le départ dimanche à 15 h sur ce circuit où il est difficile de dépasser – en tout cas pas sans laisser en route un bout d’aileron, ou des points au championnat.