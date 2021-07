(Spielberg) Mercedes a trouvé une vitesse bienvenue alors que la pluie s’est mise de la partie à la fin de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche, vendredi. Et le champion du monde en titre Lewis Hamilton en a profité pour s’illustrer devant son coéquipier Valtteri Bottas.

Jerome Pugmire Associated Press

Les conditions se sont avérées moins au goût du meneur du championnat Max Verstappen. Le pilote Red Bull a dominé le début de la deuxième séance, mais il a ensuite glissé à la troisième place alors que la piste devenait plus humide.

Hamilton a devancé Bottas de 0,189 seconde et Verstappen de 0,217 sur la piste de Red Bull.

Un autre indice encourageant pour Mercedes, les Aston Martin du Québécois Lance Stroll et de Sebastian Vettel ont pris les quatrième et cinquième rangs-cette équipe utilise les moteurs Mercedes.

Verstappen s’était imposé sur le circuit de Spielberg, dimanche dernier, pour porter son avance devant Hamilton à 18 points après huit courses.

Deuxième séance d’essais libres Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 04 523 (31 tours)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1 : 04 712 (34)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1 : 04 740 (35)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1 : 05 139 (33)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1 : 05 268 (37)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1 : 05 356 (37)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1 : 05 379 (38)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1 : 05 393 (34)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1 : 05 466 (34)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1 : 05 511 (32)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1 : 05 516 (39)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1 : 05 527 (36)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1 : 05 620 (37)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1 : 05 624 (33)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1 : 05 698 (32)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1 : 05 708 (33)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1 : 05 819 (36)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1 : 05 911 (35)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1 : 06 014 (38)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1 : 06 173 (35)

Une troisième séance d’essais libres est prévue samedi avant les qualifications.

Lors de la première séance, Verstappen avait devancé les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz fils.

Hamilton n’avait pas connu un bon début de week-end, se plaignant de problèmes avec ses pneus.

Le pilote chinois Zhou Guanyu, meneur du championnat F2, avait fait ses débuts pour l’équipe Alpine et obtenu le 14e temps.

« Merci beaucoup pour cette expérience, tout le monde, j’ai vraiment adoré », a déclaré Zhou, âgé de 21 ans, à son équipe à la fin.

Il est le pilote d’essai d’Alpine et a remplacé le double champion de F1 Fernando Alonso pour cette session seulement.

Le dernier pilote chinois en F1 remonte à huit ans, lorsque Ma Qing Hua a pris part aux essais pour Caterham.

De grandes foules se sont rassemblées autour du Red Bull Ring, niché dans les montagnes de Styrie, avec des centaines de tentes installées dans les champs environnants dans des campings de fortune.

La météo pourrait jouer un rôle dans la course, avec des conditions nuageuses prévues pour les qualifications de samedi et des orages prévus pour la course de dimanche.