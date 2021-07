(Spielberg bei Knittelfeld) Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche, 9e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le Red Bull Ring (4,318 km) à Spielberg.

Agence France-Presse

Après Verstappen le matin, Hamilton a riposté. Avec un chrono de 1 min 4 sec et 523/1000e, il a devancé Valtteri Bottas et le Néerlandais, leader du Championnat du monde devant le septuple champion du monde britannique.

Dans la dernière demi-heure, la pluie s’est invitée. Pas assez pour réellement tremper la piste mais suffisamment pour gêner les pilotes. Hamilton est par exemple parti dans les graviers dans le dernier virage, sans faire de dégâts.

Les Aston Martin de Lance Stroll, pourtant sorti plusieurs fois de piste vendredi, et de Sebastian Vettel ont pris les 4e et 5e références. Suivent les AlphaTauri de Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, qui ont comme tous les pilotes enchaîné plus de 30 tours en prévision du Grand Prix.

Rapides le matin, les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc étaient plus loin cet après-midi.

Après la 3e heure d’essais, dès 12 h (10 h GMT) samedi, il faudra attendre les qualifications à 15 h (13 h GMT) pour voir les forces en présence.

2e séance d’essais libres :