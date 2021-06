Il s’agit de la 14 e victoire de Max Verstappen en carrière et de sa quatrième de la saison.

(Spielberg) Max Verstappen, qui mène au championnat des pilotes, a dominé le Grand Prix de Styrie pour remporter des courses consécutives pour la première fois de sa carrière, dimanche.

Associated Press

Le pilote Red Bull partait de la position de tête, et un bon départ lui a permis de contrer une attaque hâtive de Lewis Hamilton.

Verstappen est resté en tête pendant toute la course, battant son rival de Mercedes de plus de 35 secondes, dans les Alpes autrichiennes.

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a terminé troisième, devant Sergio Perez. Red Bull et Mercedes ont de nouveau occupé le top 4.

Il s’agit de la 14e victoire de Verstappen en carrière et de sa quatrième de la saison.

PHOTO LISI NIESNER, REUTERS Max Verstappen

Au classement général, après huit courses, son avance est de 18 points devant Hamilton, le septuple champion du monde. Une victoire vaut 25 points.

Le Canadien Lance Stroll a terminé huitième.

Red Bull a prolongé sa séquence de victoires à quatre courses.

Hamilton en est à près de deux mois d’attente pour une 99e victoire.

PHOTO LEONHARD FOEGER, REUTERS Lewis Hamilton (à droite) et son coéquipier Valtteri Bottas (au centre) arrosent Max Verstappen de champagne sur le podium.

La dernière fois où Hamilton n’a pas été le vainqueur pendant quatre courses de suite, c’est il y a plus de trois ans : les trois dernières courses de 2017 et les trois premières de 2018.

Red Bull a perdu la chance de finir premier et troisième à cause d’un lent arrêt aux puits de Perez - près de cinq secondes, à cause d’un problème avec le pneu arrière gauche.

Le Grand Prix d’Autriche aura lieu dimanche prochain, sur la même piste.