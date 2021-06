(Spielberg) Si Valtteri Bottas veut renverser la vapeur sur sa décevante saison jusqu’ici, alors que son avenir avec Mercedes semble plus incertain que jamais auparavant, alors il devra le faire dès dimanche dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 de Styrie.

Associated Press

Le pilote finlandais n’a pu finir sur l’une des deux premières marches du podium lors des sept premières courses de 2021, ce qui constitue son pire début de saison depuis qu’il s’est joint à Mercedes en 2017.

La dernière fois que Bottas n’avait pas signé de victoire aussi tard dans la saison, c’était en 2018, bien qu’il avait entre-temps enregistré quatre deuxièmes places.

La situation est préoccupante chez Mercedes, qui hésite encore entre renouveler le pacte de Bottas et offrir un contrat au pilote de l’équipe Williams George Russell pour épauler le travail du septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Ainsi, si des discussions sont en cours avec le pilote britannique, pour assurer son avenir avec l’équipe, celles avec Bottas sont au point mort.

« Quand je discute avec Valtteri, je suis transparent, et quand je discute avec George, alors je suis très transparent, parce que je ne veux pas qu’on ait un agenda secret », a confié le directeur de Mercedes Toto Wolff vendredi.

« Nous devons songer à l’avenir, a ajouté Wolff. Valtteri a connu de très bons week-ends, mais il en a aussi connu de très mauvais, et il faut qu’on les réduise au minimum. Ensuite, nous prendrons notre décision. »

Cependant, l’incertitude pour 2022 « n’est pas nouvelle pour moi », a convenu Bottas.

« Tout le monde sait comment ce sport fonctionne : si tu as de bons résultats, alors tu le mérites [ton volant]. Si tu échoues, si l’équipe ressent le besoin de changer de pilote, alors elle change de pilote. C’est très simple comme sport. »

Le programme double qui aura lieu au cours des deux prochains week-ends au Red Bull Ring pourrait lui offrir une lueur d’espoir, puisqu’il y a connu du succès par le passé.

« Je m’amuse vraiment ici. Je me souviens, il y a sept ans, d’y avoir signé mon premier podium en carrière avec Williams, et j’ai souvent gagné ici, en plus d’être toujours parmi les meneurs », a confié Bottas, qui avait gagné le Grand Prix d’Autriche en 2017 et de nouveau l’an dernier.

« Je suis donc optimiste pour ce week-end. Je ne vois aucune raison, personnellement, pour ne pas être compétitif. C’est l’attitude que je veux avoir ici », a ajouté le pilote âgé de 31 ans.

Pendant la première séance d’essais libres vendredi, Bottas a réussi quelques coups d’éclat, notamment en signant le meilleur temps de chacun des deux premiers secteurs. Il est toutefois sorti de piste dans le dernier virage, ce qui a entraîné l’annulation de son chrono.

Une gaffe à l’image de sa saison jusqu’ici.

Et lors de la deuxième séance d’essais libres, en après-midi, il n’a pu faire mieux que le 12e temps, à 0,839 seconde du temps du meneur au championnat des pilotes, Max Verstappen.

Bottas n’était pas au bout de ses peines : la FIA lui a imposé une pénalité de trois places sur la grille de départ dimanche après qu’il eut perdu le contrôle de sa monoplace dans la ligne des puits.

De son côté, Verstappen a dominé la séance en vertu d’un coussin de 0,336 seconde devant Daniel Ricciardo (McLaren). Esteban Ocon (Alpine), Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Alpine) ont complété le top-5, dans l’ordre.

« Même si nous devrons jeter un œil sur certains trucs, ce qui est normal le vendredi, je suis très satisfait des réglages de la voiture en ce moment », a confié le pilote Red Bull.

« Lors de la deuxième séance d’essais libres, Lewis a signé le meilleur temps, mais celui-ci a été annulé, donc les résultats qu’on voit en ce moment sont un petit peu faussés. Nous nous attendons donc à voir nos deux équipes au sommet de nouveau [samedi] », a ajouté le Hollandais.

Pour leur part, les pilotes Aston Martin Sebastian Vettel et Lance Stroll ont suivi aux sixième et huitième échelons, respectivement.

Le Torontois Nicholas Latifi, sur Williams, a enregistré le pire temps de la deuxième séance, à plus de 2,2 secondes de Verstappen.