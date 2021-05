La recherche de commanditaires représente un éternel défi pour les pilotes en NASCAR. Bien qu’il soit encore en quête de partenaires pour certaines courses, le seul Québécois en série Xfinity, Alex Labbé, assure que sa saison n’est pas en péril.

Katherine Harvey-Pinard

La Presse

Souvenons-nous que l’autre Québécois en NASCAR, Raphaël Lessard, a récemment dû mettre fin à sa campagne en série camionnettes, faute de pouvoir verser les 200 000 $ par mois à l’écurie GMS Racing.

La situation des deux pilotes est toutefois bien différente.

« Lui courait dans des équipes qui demandaient de grands budgets, comparé aux équipes avec lesquelles je cours, explique Labbé. À ce point-ci de la saison, on s’engage vraiment à se rendre jusqu’au bout.

« C’est la réalité de notre sport, poursuit-il. Ce n’est pas nouveau. Ça prend beaucoup de commanditaires, de sous, pour faire rouler les équipes. On ne se le cachera pas. C’est très dispendieux, que ce soit les déplacements de l’équipe, les coûts pour préparer la voiture toutes les semaines… »

Alex Labbé a obtenu une 9e place à Darlington, le 8 mai dernier. Il s’agit de son meilleur résultat en carrière sur un circuit intermédiaire. Un tel accomplissement pourrait d’ailleurs avoir une influence positive sur sa recherche de commandites.

C’est sûr que ça peut juste aider d’avoir de beaux résultats. Ça nous donne plus de visibilité dans les médias. Ça motive tout le monde. Notre essence, c’est d’avoir de bons résultats et d’en faire plus avec ce qu’on a. Alex Labbé

Le pilote est toutefois passé près de se retrouver avec une voiture blanche pour la prochaine course à Dover, le week-end prochain. Le véhicule sera finalement aux couleurs de Prolon Controls, un de ses commanditaires pour la saison.

« Le plus on va avoir de commanditaires, le mieux on va être capables de performer. DGM Racing et moi travaillons vraiment fort pour nous rendre jusqu’au bout, mais c’est sûr que ce n’est pas évident parfois », soutient-il.

Attentes surpassées

Son résultat au circuit de Darlington est le meilleur de la saison d’Alex Labbé et représente une « grosse victoire » pour lui et DGM Racing, propriété du Beauceron Mario Gosselin.

Grâce à un sans-faute en piste et à de bons arrêts aux puits, le natif de Saint-Albert a pu devancer des pilotes de grandes écuries, comme Harrison Burton, de Joe Gibbs Racing (10e place), et A. J. Allmendinger, de Kaulig Racing (13e place).

« C’est le type de circuit où c’est le plus difficile de rivaliser avec de grosses équipes, donc d’aller chercher un top 10, c’est vraiment plaisant », précise Labbé.

« On a surpassé nos attentes, poursuit-il. On vise toujours le top 15, c’est vraiment là qu’on est capables d’aller se placer. Un top 15, ce n’est pas comme une victoire, mais c’est une très bonne journée pour nous. »

PHOTO SEAN GARDNER, ARCHIVES GETTY IMAGES Alex Labbé sur la piste de l’Atlanta Motor Speedway, le 20 mars dernier

L’athlète de 28 ans ne s’est classé dans le top 15 qu’une seule fois jusqu’à maintenant cette saison, sur le circuit ovale de Homestead-Miami, en février.

« Depuis le début de la saison, on a de la vitesse, de bonnes voitures, mais un peu de misère avec l’exécution, note-t-il. Il y a toujours des petits pépins qui arrivent, et on n’était pas capables d’avoir le résultat qu’on mériterait. Au moins en fin de semaine, ce n’était pas le cas. »

Après neuf courses cette saison, Labbé se situe au 21e rang du classement en série Xfinity avec 115 points, derrière Josh Williams, aussi de DGM Racing (136 points). L’objectif du pilote, qui se trouvait au 14e rang à l’issue de la dernière campagne, est de conclure la saison entre la 10e et la 16e place, tout au plus. Il entend donc rattraper le retard accusé en début de saison.

« On recommence à reprendre du terrain, dit-il. Je suis bien confiant que la fin de semaine qu’on vient d’avoir va revirer la tendance de bord et nous mettre le vent dans les voiles, j’espère. »

Fierté québécoise

Avec la fin abrupte de la saison de Lessard, Alex Labbé est le seul Québécois en NASCAR, ce qui représente évidemment une fierté pour lui.

« C’est spécial parce que Raphaël et moi, on est en NASCAR en même temps, mais je pense que ça faisait 10 ou 15 ans qu’il n’y avait aucun Québécois », dit Labbé, qui se trouve actuellement à Orlando, en Floride, pour préparer sa prochaine course.

« J’ai couru longtemps au Québec dans les classes locales, de développement, dans le nord des États-Unis, poursuit-il. Dans mon cheminement, j’ai couru contre de très bons pilotes québécois. Je suis sûr que pour eux, c’est vraiment le fun de voir qu’il y a quand même un avenir. »